Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın önceki gün açıkladığı karar doğrultusunda Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 'koronavirüs' nedeniyle gelen tüm uluslararası uçuşların yolcuları termal kameradan kontrol edilmeye başlandı. Bu kapsamda havalimanı gelen yolcu bölümüne 2 adet, VIP bölümüne 1 adet olmak üzere toplam 3 adet termal kamera yerleştirildi.

Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğüne bağlı ekipler, termal kameralarla 24 saat gözlem yapacak. Olası bir vaka tespit edildiğinde ekipler, gerekli prosedürü uygulayarak yolcuya ilk müdahaleyi yapıp 112 Sağlık ekiplerine teslim edecek.

TOPLAMDA 3 KAMERA YERLEŞTİRİLDİ

Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürü İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı Sorumlu Doktor Özlem Gündüz başlatılan termal kamera uygulaması hakkında bilgi vererek, "Sayın Bakanımızın emriyle, genel müdürlüğümüzün talimatıyla biz Sabiha Gökçen Havalimanında 3 tane kamera planladık. Dış Hatlar Gelen Yolcuda 2 kamera, 1 tane de VIP'de olmak üzere toplam 3 kamera ile tarama yapacağız. Biz termal kamerayla 38'in üzerinde ateş tespit ettiğimiz zaman önce o yolcuyu alacağız, yolcunun hasta olduğunu öngörerek ona da maskesini takarak sorgulamasını yapacağız. Eğer gerçekten şüpheleniyorsak izole odamıza alıp olası vaka olduğunu değerlendirdiğimizde yolcuyu 112 vasıtasıyla referans hastaneye göndereceğiz." dedi.

"KORUYUCU MALZEMELERİN BULUNDUĞU ÇANTAYLA GİDİYORUZ"

Gündüz şöyle devam etti:

"Uçaktan olası bir vaka bildiriliyor, biz bütün koruyucularımızı içinde barındıran koruyucu çantamızla birlikte uçağın kapısına yer hizmetleri ekibiyle gidiyoruz. Koruyucu olarak maskemiz, gözlüğümüz, eldivenimiz ve koruyucu kıyafetimiz var. Kapı açıldıktan sonra hasta yolcuya maskesini takıp kendimiz koruyucu donanımımızla, derecemizle ateşini tespit edip muayenesini yapıyoruz. Eğer gerçekten olası vakaysa 112 ile irtibata geçip referans hastaneye gönderiyoruz."