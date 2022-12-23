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Sabiha Gökçen'e inen uçağın lastiği patladı

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda korku dolu anlar yaşandı. Havalimanına inen yolcu uçağının lastiklerden biri patladı. Uçakta bulunan 148 yolcu ile 6 kişilik uçuş ekibi tahliye edildi.

Sabiha Gökçen'e inen uçağın lastiği patladı
DHA

Anadolu Jet'in Kars'tan havalanan yolcu uçağı, saat 13.58'de Sabiha Gökçen Havalimanı'na indi. Park yerine gitmek için 'taksi yapan' uçağın iniş takımındaki lastiklerden biri patladı. Güvenlik amaçlı olarak itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. Uçakta bulunan 148 yolcu ile 6 kişilik uçuş ekibi tahliye edildi.

"KONUYLA İLGİLİ ÇALIŞMALAR DEVAM ETMEKTEDİR"

THY'den yapılan açıklamada, "Kars-Sabiha Gökçen seferini gerçekleştiren TC-JFF kuyruk numaralı Boeing 737-800 tipi uçak Sabiha Gökçen Havalimanı´na inişi sonrası park yerine doğru taksi yaptığı esnada ana iniş takımındaki lastiklerden biri patlamıştır. Uçakta bulunan 148 yolcu ile 6 kişilik uçuş ekibi sorunsuz şekilde tahliye edilmiştir. Konuyla ilgili teknik çalışmalar devam etmektedir" denildi.

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