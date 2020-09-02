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Sabiha Gökçen günlük uçuş trafiği en yüksek beşinci havalimanı oldu

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı, 26 Ağustos'ta gerçekleştirdiği 453 uçuş ile Avrupa'daki havalimanları arasında günlük uçuş trafiği en yüksek beşinci havalimanı oldu.

Sabiha Gökçen günlük uçuş trafiği
AA

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı açıklamasında yer verilen Avrupa Hava Trafik Kontrol Merkezi (Eurocontrol) verilerine göre, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı, 26 Ağustos'ta gerçekleştirdiği 453 uçuş ile Avrupa'daki havalimanları arasında günlük uçuş trafiği açısından beşinci sırada yer aldı ve ilk beş sırada yer alan tek Türk havalimanı olarak öne çıktı.

26 Ağustos tarihinde en fazla uçuş trafiğine sahip havalimanı ise 772 uçuş ile Amsterdam Havalimanı oldu. Amsterdam Havalimanı'nı 755 uçuşla Paris Charles De Gaulle Havalimanı, 565 uçuşla Frankfurt Havalimanı ve 458 uçuşla da Atina Havalimanı takip etti. 26 Ağustos tarihinde Avrupa'daki tüm havalimanlarında gerçekleşen toplam uçuş sayısı ise 16 bin 804 oldu.

Öte yandan, Eurocontrol verilerine göre son 2 haftada Sabiha Gökçen Havalimanı uçuş trafiğinde artış oranı yüzde 7 olarak gerçekleşti. Bu artış oranı ile Sabiha Gökçen, son 2 haftada uçuş trafiğini en çok artıran 3 havalimanından biri oldu.

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