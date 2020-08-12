Sabiha Gökçen Havalimanı, EASA’nın Covid-19 Protokolü’nü imzaladı

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Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrasında aldığı sıkı önlemlerin ardından Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından verilen ‘Havaalanı Pandemi Sertifikası’nı almaya hak kazanan Sabiha Gökçen Havalimanı, şimdi de Covid-19 Havacılık Sağlık Emniyeti Protokolü’nü imzaladı. Kurum adına ptorokolü imzalayan HEAŞ Genel Müdürü Hüseyin Sağlam yaptığı açıklamada; “Sabiha Gökçen Havalimanı Covid-19 salgınına karşı almış olduğu üst seviyede önlemlerle daha sağlıklı ve emniyetli seyahat olanağı sunarken; Covid-19 Havacılık Sağlık Emniyeti Protokolü’nü imzalayarak bu süreçte yaşadığı deneyimleri EASA ile paylaşacağını taahhüt etmiş bulunmaktadır.” ifadelerini kullandı.

Havalimanı ve havayolu işletmeleri ile havalimanı çalışanları, hizmet sağlayıcıları, mürettebatları ve yolcuları ilgilendiren bir dizi önlemleri kapsayan protokolde yer alan tedbirler arasında, sağlık emniyeti kapsamında fiziksel mesafe, el hijyeni, solunum görgü kuralları, yüz maskesi, temizlik ve dezenfeksiyon, sağlık raporu veya durumu, yolcu tarama kabinleri, uçaktan yolcu indirme prosedürü gibi başlıklar dikkat çekiyor.