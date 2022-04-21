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Haberler Gündem Sabiha Gökçen Havalimanı metrosu için tarih verdi
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Bakan Karaismailoğlu, Sabiha Gökçen Havalimanı metrosu için tarih verdi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Sabiha Gökçen Havalimanı metro şantiyesi çalışanları ile iftarda bir araya geldi. Bakan Karaismailoğlu, "Ve İnşallah sinyalizasyon ve sistem emniyet testlerinin tamamlanmasıyla en geç Ağustos ayında bu projemizi İstanbulluların hizmetine sunmanın gururunu yaşayacağız" müjdesini verdi

Sabiha Gökçen Havalimanı metrosu için tarih verdi
İHA

Programda konuşan Bakan Karaismailoğlu, “Tüm imalatları tamamlayıp hattımızı açacağımız güne kadar 7 gün 24 saat aynı heyecanla çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Ve İnşallah sinyalizasyon ve sistem emniyet testlerinin tamamlanmasıyla en geç Ağustos ayında bu projemizi İstanbulluların hizmetine sunmanın gururunu yaşayacağız” dedi.

"YÜZDE 98 İLERLEME SEVİYESİNE GETİRDİK"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Sabiha Gökçen Havalimanı metro şantiyesi çalışanları ile iftar programında buluştu. Programa; Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin ve birçok metro şantiye çalışanları katıldı.

Programda konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Özverili ve başarılı çalışmalarımız ile projenin başından bugüne kadar, şehrin çalışma ve zemin koşullarının zor olduğu bir kesiminde yapım işlerini tamamlanın haklı gururunu yaşıyoruz. Şu an projemizi yüzde 98 ilerleme seviyesine getirdik. Bugün itibarıyla 14 bin 536 metre ray montajı ve ray kaynaklarını tamamladık. Proje çerçevesinde toplam 15 bin 970 metre tünel kazarak tünel yapım işlerini tamamladık."

"GÜN SAYIYORUZ"

"4 istasyonda yapım işlerini ve ince işleri bitirdik. Elektromekanik imalatları yüzde 95 seviyelerine getirdik. Metro deneme sürüşleri ve elektromekanik sistemlerde test ve devreye alma işlemlerine başladık. Hattımızı İstanbulluların hizmetine sunmak için gün sayıyoruz. "

"Biz susuyoruz, icraatlarımız konuşuyor, Tüm imalatları tamamlayıp hattımızı açacağımız güne kadar 7 gün 24 saat aynı heyecanla çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Ve İnşallah sinyalizasyon ve sistem emniyet testlerinin tamamlanmasıyla en geç Ağustos ayında bu projemizi İstanbulluların hizmetine sunmanın gururunu yaşayacağız.” dedi.

"KADIKÖY - SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI ARASI SEYAHAT 50 DAKİKA"

Bakan Karaismailoğlu konuşmasının devamında, "Sadece İstanbul’un şehirlerarası ve uluslararası hava ulaşım terminallerinden değil, bölgesinin de önemli hava ulaşım merkezlerinden olan Sabiha Gökçen Havalimanı’na, Kadıköy–Kartal– Pendik Metro Hattının devamı sağlanacaktır. Böylece hem havalimanımıza hem de Pendik ilçelerimizin kuzey mahallelerine doğrudan raylı sistem ile güvenli, hızlı ve ekonomik şekilde ulaşmak mümkün olacaktır. Hattın işletmeye alınması ile; Pendik Tavşantepe - Sabiha Gökçen Havalimanı arası seyahat süresi 10 dakika, İstanbul Anadolu Adliyesi - Sabiha Gökçen Havalimanı arası seyahat süresi 12 dakika, Kadıköy - Fevzi Çakmak (Hastane) arası seyahat süresi 42 dakika, Kadıköy - Sabiha Gökçen Havalimanı arası seyahat süresi 50 dakika" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, program sonunda Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, şantiye çalışanları ile toplu fotoğraf çekildi.

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