Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 8 ayda yolcu sayısı 15 milyona dayandı

AA

Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan yapılan açıklamaya göre, ağustos ayında 3,1 milyon yolcu Sabiha Gökçen Havalimanı’nından uçtu.

Ocak-ağustos döneminde toplam yolcu sayısı ise 14 milyon 929 bin olarak gerçekleşti.

Ağustos ayında yolcu sayısı geçen yılın aynı ayına oranla yüzde 71 artarken, 8 aydaki yolcu sayısı ise yine geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 41 arttı.

Yılın 8 ayında iç hatlar yolcu sayısı 10 milyon 230 bin olurken, iç hat yolcu artışı yüzde 44 olarak gerçekleşti.

Dış hat yolcu sayısı ise yine aynı dönemde yüzde 34 artışla 4,7 milyona ulaştı.

Yılın 8 aylık döneminde uçuş sayılarına bakıldığında iç ve dış hatlarda toplam 106 bin uçuş gerçekleşti. Toplam uçuş sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 44 arttı.