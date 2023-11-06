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        Haberler Gündem Sabiha Gökçen Havalimanı'nda check-in arızası

        Sabiha Gökçen Havalimanı'nda check-in arızası

        Sabiha Gökçen Havalimanı'nda akşam saatlerinde meydana gelen alt yapı arızası nedeniyle kontuarlardan yapılan check-in işlemleri gerçekleştirilemiyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.11.2023 - 20:21 Güncelleme: 06.11.2023 - 20:22
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        Sabiha Gökçen Havalimanı'nda check-in arızası!
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        Sabiha Gökçen Havalimanı'nda teknik bir arıza nedeniyle kontuarlarda check-in işlemleri yapılamıyor. Havalimanı yetkililerden yapılan açıklamada, self check-in kioks cihazları ve bag-drop'larda işlemlerin yapıldığı, diğer arızanın da giderilmesi için çalışmaların devam ettiği belirtildi.

        Haberin görseli AA'ya aittir.

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