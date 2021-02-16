Sabiha Gökçen Havalimanı'nda karla mücadele aralıksız sürüyor

AA

İstanbul'da etkili olan kar yağışının Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki uçak seferlerini etkilememesi için kar temizleme çalışmaları aralıksız sürüyor. Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri A.Ş'nin (HEAŞ) uzman ekipleri, 7/24 esasına göre 41 araç ve ekipmanla pist, apron ve diğer alanlarda temizlik çalışmalarını yapıyor.

Havalimanını kullanan uçaklara, iniş sonrasında ve kalkış öncesinde buzlanmayı önleyici veya giderici sıvılar uygulanıyor.

HEAŞ'tan yapılan açıklamada, yoğun yağış ve rüzgar nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü kaydedilerek, "Sabiha Gökçen Havalimanında gece saatlerinden itibaren devam eden kar yağışı, şiddetli rüzgar, buzlanma ve yoğun yağış nedeni ile zaman zaman oluşan düşük görüş şartları altında uçuş operasyonları devam etmektedir. Havalimanında faaliyet gösteren tüm paydaşlar ile birlikte kar ve buzla mücadele için tüm tedbirler alınmış olup ekipler 7/24 esasına göre yoğun şekilde çalışmalarını sürdürmektedir." denildi.