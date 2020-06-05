Sabiha Gökçen Havalimanı'nda maske ve dezenfektan otomatları kuruldu - İSTANBUL

AA

İSTANBUL (AA) - Salgın tedbirleri kapsamında verilen aranın ardından 1 Haziran'dan itibaren iç hat uçuşlarına açılan İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'na, bir dizi tedbir alındı.Maskesiz girişlerin yasaklandığı terminal binasının çeşitli noktalarına, maske ve dezenfektan otomatları yerleştirildi.Otomatlardan 5 lira karşılığında beşli paketler halinde maske ve 10 lira karşılığında dezenfektan alınabiliyor. Otomatlarda nakit ve kredi kartı kullanılabiliyor.Şu an iç hatlar gelen yolcu ve terminal doğu girişine konulan otomatların sayısı yediye çıkarılacak.Vatandaşlar, otomalarda uygun fiyata maske satılmasından memnun olduğunu dile getirdi.Otomattan maske alan yolculardan Salih İlyasoğlu, uygulamayı çok yerinde bulunduğu belirterek, "İnsanlar bazen unutabiliyor maskeyi ya da düşürebiliyor. Maskesiz almıyorlar içeriye, dolayısıyla bu da iyi bir uygulama. Ödemeyi kredi kartıyla yaptım, kullanımı kolay. Düşünenleri tebrik ederim." dedi.