Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yer radarı genişletilmesi için SAAB ile anlaşma

AA

HEAŞ'tan yapılan açıklamada, havalimanında ikinci pist inşaatı sebebiyle mevcut pistte 2013'ten itibaren kullanılan yer radarının yeni pisti de kapsayacak şekilde genişletilmesi ve yolcu uçaklarını hava sahasında otomatik takip eden gözetim sistemi (ADS-B WAM) projesinin hayata geçirilmesi için SAAB firması ile önceki gün sözleşme imzalandığı belirtildi.

Açıklamada, "Yer Radarı Genişleme Projesi" kapsamında temin edilecek yeni nesil "MLAT sensörlerin", yolcu uçaklarından doğrudan veri alabildiği, havalimanı yüzeyindeki uçak hareketlerini takip edebildiği kaydedilerek, "Bu yeni nesil sensörler ile ayrıca ADS-B WAM (Wide Area Multilateration) sistemine de sahip olunacak ve bu sayede radar görüntüsü ile sadece havalimanı yüzeyinde değil hava sahasında da uçakların takibi mümkün olacaktır. Böylece Sabiha Gökçen Havalimanı ve İstanbul hava sahası radar görüntü kapsaması genişletilmiş ve yedeklenmiş olacaktır." ifadelerine yer verildi.

- Trafik güvenliğini üst düzeye çıkarıyor

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 2013'te kurulduğu günden beri kesintisiz olarak kullanılan yer radarı, hava ve yer taşıtlarının apron, taksi yolları ve pistlerde takip edilmesini, hava trafik güvenliğinin özellikle kötü hava koşullarında üst düzeye çıkartılmasını sağlıyor. Yoğun hava meydanlarında başta kule ve uçak parklandırma olmak üzere birçok birimde kullanılan havacılık elektroniği sistemi olan yer radarı, hava trafik güvenliğini, trafikler arası süreyi en aza indirerek havalimanı günlük uçuş kapasitesinin artırımına da ciddi katkı sağlayan bir sistem olarak biliniyor.