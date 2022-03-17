Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan uçuş açıklaması 0:00 / 0:00

İHA

Yarından itibaren İstanbul'da etkili olması beklenen kar yağışı nedeniyle Meteorolojik Acil Durum Komitesi (MADKOM) kararıyla Sabiha Gökçen Havalimanı’nda 18-19 Mart tarihlerinde uçuş kısıtlamasına gidildi. Bu kapsamda seferler, 18 Mart'ta yüzde 10 oranında, 19 Mart'ta ise yüzde 20 oranında kısıtlanarak gerçekleştirilecek.

Alınan kararın ardından konuya ilişkin Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri A.Ş.'den (HEAŞ) yapılan açıklamada, “Sabiha Gökçen Havalimanında beklenen olumsuz meteorolojik koşullar nedeniyle, Sabiha Gökçen Havalimanı uçuşlarında, 18.03.2022 tarihinde 05. 00 ile 14.59 saatleri arasında yüzde 10 oranında, 19.03.2022 tarihi için tüm gün yüzde 20 oranında uçuş iptali yapılmasına karar verilmiş olup, tüm yolcuların uçuşları ile ilgili son durumu, ilgili havayolunun internet siteleri ve çağrı merkezlerinden takip etmesi tavsiye edilmektedir" denildi.