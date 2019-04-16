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Sabiha Gökçen Havalimanı'nı (İSG) son dört günde 403 bin 714 yolcu kullandı. 2 bin 500 uçak iniş kalkış yaptı

AA