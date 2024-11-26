Sabiha Gökçen Havalimanında 3 yeni rekor

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Sabiha Gökçen Havalimanında, pazar günü gerçekleşen uçuşlarda, iç hatlar gelen 154, iç hatlar giden 144, dış hatlar gelen 222, dış hatlar giden 220 olmak üzere günlük toplam 740 uçuşla rekor kırıldı. Bir önceki uçuş sayısı rekoru 23 Temmuz 2018'de günlük toplam 739 sefer olarak kayıtlara geçmişti.

Havalimanında ayrıca dış hatlarda giden ve gelen toplam 442 uçuşla dış hatlar uçuş rekoruna da imza atıldı. Bir önceki rekor 6 Ağustos 2023'te 201 gelen ve 209 giden olmak üzere 410 dış hat uçuşuyla gerçekleşti.

Kırılan bir başka rekor ise dış hatlar yolcu sayısında kayıtlara geçti. Pazar günü dış hat gelen yolcu sayısı 36 bin 701, dış hat giden yolcu sayısı 38 bin 599 olmak üzere toplam dış hatlar yolcu sayısı 75 bin 300 oldu. Bir önceki dış hat yolcu sayısı rekoru 17 Kasım'da 36 bin 285 gelen, 36 bin 302 yolcu olmak üzere toplam 72 bin 587 yolcu olarak gerçekleşti.

REKLAM Sabiha Gökçen Havalimanı, Avrupa Uluslararası Havalimanları Konseyinin (ACI Europe) açıkladığı haziran hava trafik raporuna göre yılın ilk yarısında Avrupa'nın hava trafiği en yüksek 10 havalimanı arasında yer aldı. ACI'nın açıkladığı haziran sonu rakamlarına göre bu senenin ilk yarısında Sabiha Gökçen'den yararlanan yolcu sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 16,6 artışla 19 milyon 835 bin 915 oldu.