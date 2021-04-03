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Haberlerİş-Yaşam"Sabiha Gökçen ile Kadıköy kesintisiz bağlanacak"
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"Sabiha Gökçen ile Kadıköy raylı sistemle kesintisiz bağlanacak"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, inşai faaliyetlerinin yüzde 91'i tamamlanan ve ilk ray kaynağı bugün yapılan Pendik Tavşantepe- Sabiha Gökçen Havalimanı metro hattında çalışmaların süratle devam ettiğini belirterek, hattın tamamlanmasıyla havalimanı ile Kadıköy arasında kesintisiz ulaşım sağlanacağını bildirdi. Karaismailoğlu, "Bugün ilk ray kaynağını yapmakta olduğumuz Pendik Tavşantepe- Sabiha Gökçen Havalimanı metro hattımız 7,4 kilometre uzunlukta olan ve 4 istasyonu bulunuyor, bu hatta saatte tek yönde 70 bin yolcu seyahat edebilecek. Proje bedeli 2 milyar 369 milyon lira olan hattın inşai faaliyetlerde ilerlemesi yüzde 91; elektromekanik işlerde ilerleme ise yüzde 20 mertebesinde" ifadelerini kullandı

AA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, inşai faaliyetlerinin yüzde 91'i tamamlanan ve ilk ray kaynağı bugün yapılan Pendik Tavşantepe- Sabiha Gökçen Havalimanı metro hattında çalışmaların süratle devam ettiğini belirterek, hattın tamamlanmasıyla havalimanı ile Kadıköy arasında kesintisiz ulaşım sağlanacağını bildirdi.

Pendik-Sabiha Gökçen Havalimanı Metro Hattının Şeyhli istasyonunda düzenlenen ilk ray kaynak törenine katılan Karaismailoğlu, burada yaptığı konuşmada, ulaştırma, habercilik, lojistik, demiryolu, altyapı ve benzeri alanlarda sağlanan ilerlemeden ve hayata geçen projelerden bahsetti.

Karaismailoğlu, hareketliliğin ülke içinde ve Türkiye'nin bulunduğu bölgede akıcı bir şekilde sağlanması için stratejik bir yol haritası dahilinde çalışmaları titizlikle sürdürdüklerini, Ulaşım Master Planı, Lojistik Ana Planı ve 2023 Stratejik Planı doğrultusunda çalışmaları sürdürdüklerini, Türkiye'yi dünya ile ulaşımın her modunda bağlayacak, şehirler arasında erişilebilirliği artıracak bir hareketlilik altyapısını oluşturduklarını söyledi.

Demiryolu Reformu'ndan, Bakü-Tiflis-Kars demir yolu hattından, yüksek hızlı tren hatlarından, raylı sistemlerin artırılmasından bahseden Karaismailoğlu, bakanlık tarafından yapımı tamamlanarak işletmeye açılan toplam 312 kilometrelik raylı sistem hattında yılda 2 milyar 393 milyona yakın yolcu taşındığını, ülke genelinde yapımı devam eden 11 raylı sistem hattının toplam uzunluğunun 147 kilometre olduğunu bildirdi.

Karaismailoğlu, İstanbul'a kazandırdıkları Marmaray, Avrasya Tüneli, Yavuz Sultan Selim Köprüsü gibi eserlere değinerek, kenti, İstanbul Havalimanı ile dünyanın transit merkezi haline getirdiklerini aktardı.

İstanbul'a bugüne dek 80 kilometrelik kent içi raylı sistem kazandırdıklarını kaydeden Karaismailoğlu, "Devam ettiğimiz 5 önemli metro hattının toplam uzunluğu tam 91 kilometredir. Çok yakında yapımına başlayacağımız iki metro hattı da 13,5 kilometre uzunluğundadır. Projelerimiz tamamlandığında, İstanbul'un kent içi raylı sistemlerinin yarısını bakanlığımız yapmış olacaktır." diye konuştu.

- "Sabiha Gökçen ile Kadıköy raylı sistemle kesintisiz bağlanacak"

Karaismailoğlu, İstanbul'daki iki havaalanını da şehir merkezine metro konforuyla bağlayarak hızlı ve ekonomik bir ulaşım alternatifi sunmak için hummalı bir çalışma yürüttüklerini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Metrolarla sadece havaalanlarını bağlamıyor güzergah üzerindeki istasyonlarla da mahallelerimizi merkezlere bağlıyoruz. Bu çerçevede, bugün ilk ray kaynağını yapmakta olduğumuz Pendik Tavşantepe- Sabiha Gökçen Havalimanı metro hattımızda çalışmaları süratle devam ettiriyoruz. Bu hattımız, İstanbul'un şehirler ve milletlerarası hava ulaşım terminallerinden birisi olan Sabiha Gökçen Havalimanı ile Kadıköy-Kartal-Pendik Metro Hattı arasında raylı sistem bağlantısını kesintisiz sağlayacaktır."

Karaismailoğlu, 7,4 kilometre uzunlukta olan ve 4 istasyonu bulunan bu hatta saatte tek yönde 70 bin yolcunun rahat, hızlı, güvenli ve ekonomik olarak seyahat edebileceğini söyledi.

- "İnşai faaliyetlerin yüzde 91'i tamamlandı"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, bugün itibarıyla hattın tünel inşaatındaki kazıları tamamladıklarını, projenin tünel ve iç kaplama betonu imalatları ile birlikte istasyon betonarme ve ince işlerinin devam ettiğini bildirdi.

Demir yolu işleri ve elektromekanik imalatlarının da başladığını dile getiren Karaismailoğlu, şu bilgileri verdi:

"Bugüne kadar hattımızda 15 bin 970 metre tünel kazısı yaptık. 90 bin metreküpün üzerinde beton döktük. 14 bin 536 metrelik ray montajı işinin yüzde 73'ü yani 10 bin 674 metresini tamamladık. Ve sıra geldi ilk ray kaynağını başlatmaya. Proje bedeli 2 milyar 369 milyon lira olan hattın inşai faaliyetlerde ilerlemesi yüzde 91; elektromekanik işlerde ilerleme ise yüzde 20 mertebesinde. Metromuzun tamamlanmasıyla birlikte, 2021-2045 yıllarında ekonomik kazançlarımızın toplamı 181 milyon 297 bin avro olacak."

- 5 metro hattının yapımı devam ediyor

Bakan Karaismailoğlu, İstanbul'da, bakanlık tarafından inşa edilen "Pendik-Tavşantepe-Sabiha Gökçen Havalimanı", "Bakırköy sahil (İDO)-Bahçelievler-Güngören-Bağcılar Kirazlı", "Başakşehir-Çam Sakura-Kayaşehir", "Gayrettepe-Kağıthane-Kemerburgaz-İstanbul Havalimanı", "Küçükçekmece Halkalı-Başakşehir-Arnavutkoy-İstanbul Havalimanı" metro hatlarının yapımının devam ettiğini söyledi.

Bu hatlara ek olarak "Altunizade-Ferah Mahallesi-Çamlıca Raylı Sistem Hattı" ile "Kazlıçeşme-Sirkeci Kentsel Ulaşım ve Rekreasyon Dönüşüm Projesi"ne de en kısa sürede başlanacağını dile getiren Karaismailoğlu, "İstanbul'un ihtiyaçları her geçen gün artıyor. İstanbul hizmet ister. Devlet aklı, ileri görüşlülüğü ve planlı bir yaklaşımla İstanbul’u yarınlara eksiksiz olarak hazırlamak bizim için çok önemli. İstanbullular müsterih olsun. Devletimiz ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız tüm imkanlarıyla İstanbul'a dört elle sarılmıştır. İstanbullular için gece gündüz çalışmaya devam ediyoruz." diyerek sözlerini tamamladı.

Konuşma sonrası Bakan Karaismailoğlu ve beraberindekiler ilk ray kaynağını yaptı.

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