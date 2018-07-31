İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Yatırım Yapım ve İşletme AŞ (İSG) tarafından hayata geçirilen terminal binasının açılışında konuşan İstanbul Valisi Vasip Şahin, havalimanı ve yol yapılan yerlerin geliştiğini ifade ederek, bugün bu durumun çok canlı bir örneğinin Sabiha Gökçen'de görüldüğünü söyledi.

Sabiha Gökçen'in ilk yapıldığı dönemdeki eleştirilere değinen Şahin, zaman geçtikçe yönetim anlayışı değişikliğiyle birlikte bir ülkenin, bir müessesenin nasıl ilerletilebildiğinin ve geliştirilebildiğinin görüldüğünü kaydetti.

Şahin, "Dün burası bomboştu. Bugün kapasite artırımı için her türlü yatırım yapılmanın mücadelesine girilmiş, çabaları gösteriliyor. 25 milyon kapasiteli diye başlandı, 31 milyona ulaştı, şu anda 41 milyona çıkartılıyor. İnşallah ikinci pistin yapılmasıyla birlikte bu kapasite 63 milyon olacak." diye konuştu.

İstanbul'un bununla yetinmediğini ve dünyanın en büyük havalimanlarından birisinin Sabiha Gökçen'e 50 kilometre uzaklığa yapıldığını belirten Şahin, bu iki havalimanının "tatlı bir rekabet" içinde olacağını söyledi.

"İNŞALLAH İKİNCİ PİST, İKİNCİ TERMİNAL, GENİŞLEME ART ARDA GELECEK"

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir de Türkiye'nin potansiyeli görülerek bu havalimanının hayata geçirildiğini, havalimanının ilk yapıldığı dönemde yolcu sayısı olarak 25 milyonların konuşulduğunu, şimdiden 30 milyonların aşıldığını, ikinci pistin inşasının devam ettiğini, bu pistin mülkiyetinin Savunma Sanayii Başkanlığı'na ait olduğunu bildirdi.

Demir, ikinci pist inşaatının biraz uzadığını belirterek, mevcut arazi şartları ve yapı gereksinimi ile birlikte maliyetin normallerin üzerine çıktığını ancak ikinci piste ihtiyaç olduğunu vurguladı.

İstanbul Yeni Havalimanı'nın açılmasına rağmen Sabiha Gökçen'de genişlemenin devam edeceğini aktaran Demir, "Türkiye'nin dinamizmi devam ettikçe bu tür tesisler devam edecek. İnşallah ikinci pist, ikinci terminal, genişleme art arda gelecek." dedi.

"10 YILDA YOLCU TRAFİĞİ 8 KAT BÜYÜDÜ"

İSG Üst Yöneticisi (CEO) Ersel Göral ise bugün, havalimanının terminal işletmeciliğini devralmanın 10. yılında, havacılık sektörü açısından çok önemli bir yatırımı, iç hatlar terminali yeni ek binasını hayata geçirecek olmanın gururunu yaşadıklarını ifade etti.

Göral, Türkiye'nin en büyük ikinci havalimanı olan İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nın terminal işletmeciliğini gerçekleştiren İSG'nin burada 10. yılını geride bıraktığını hatırlatarak, 10 yılda pek çok önemli başarıya imza attıklarını söyledi.

1 Mayıs 2008'de terminal ve destek hizmetlerinin işletme hakkını devraldıklarında, Sabiha Gökçen'i o yıl sadece 4 milyon yolcunun kullandığını, rakamın geçen yıl 31 milyon 200 bine çıktığını bildiren Göral, 10 yılda yolcu trafiğinin 8 kat büyüdüğünü kaydetti.

Göral, şöyle devam etti:

"2009-2016 yılları arasında, ardı ardına 7 yıl, Avrupa'nın yolcu sayısı artışında en hızlı büyüyen havalimanı olduk. Hedefimiz, bu yıl sonunda da çift haneli büyüme rakamlarına ulaşarak toplamda 34 milyon yolcumuza hizmet verebilmek. Trafiğin bu denli büyümesine paralel olarak biz de hizmet çeşitliliğimizi geliştirmeye, servis kalitemizi yükseltmeye, misafirlerimizin ve paydaşlarımızın memnuniyetini artırmaya çalıştık. Bu gayretlerimizin güzel neticelerinden birini geçtiğimiz yıl ulaştığımız yüzde 82,3'lük zamanında kalkış oranıyla Dünya Dakiklik Ligi'nde 8. ve bu ligde dünyada ilk 10'a giren tek Türk havalimanı olarak elde ettik."

"YENİ BİNA İLE YOLCU SAYISI 33 MİLYONDAN 41 MİLYONA ÇIKACAK"

Ersel Göral, hızla büyüyen havacılık ve turizm sektörlerinin ihtiyaçlarına yönelik önemli projelere imza attıklarını ve ciddi yatırımlar yaptıklarını belirterek, 500 milyon avro civarında olan bu yatırımlara değindi.

Bugün ise hizmet verdiği yolcu sayısı anlamında Türkiye'nin ikinci, Avrupa'nın ise 13. büyük havalimanı olan İstanbul Sabiha Gökçen'in kapasitesini, hizmete giren bu yeni bina ile birlikte yılda 33 milyondan 41 milyon yolcuya yükseltmiş olacaklarını kaydeden Göral, iç hatlar terminali yeni ek binasının yaklaşık 25 bin metrekare kapalı alanı bulunduğunu bildirdi.

Göral, binada 4'ü köprülü pozisyon olmak üzere 14 adet biniş kapısı, yaklaşık bin 200 metrekare ticari alan, ilave bagaj tasnif sahaları, açık teraslar ve mescitler bulunduğunu, bu yatırımın toplam maliyetinin 150 milyon lira olduğunu anlattı.

"İKİNCİ PİSTİN GELECEK YIL TAMAMLANMASINI BEKLİYORUZ"

İSG CEO'su Göral, havalimanında yatırımların sürdüğünü ifade ederek, "Savunma Sanayii Başkanlığımızca finanse edilen ve halihazırda yapımı devam eden, yaklaşık 1 milyar dolara mal olacak ikinci pistin de 2019 yılı içinde tamamlanmasını bekliyoruz. Pist kapasitesinin artırılmasıyla gelecek dönemlerde oluşacak trafik artışına paralel terminal kapasitemizi de artıracağız. Önümüzdeki yıl içerisinde ikinci terminalin inşaatına başlayabilmek ve en geç 2020 yılında işletmeye alabilmek için gerekli hazırlıklara ve görüşmelere şimdiden başladık." şeklinde konuştu.

Metro inşaatının sürdüğünü, bu inşaatın 2019 yılı içinde tamamlanmasıyla birlikte Sabiha Gökçen'in Pendik-Kadıköy metrosuna direkt bağlantısının sağlanacağını kaydeden Göral, metronun bağlanmasının yolculara ve çalışanlara büyük kolaylık sağlayacağını, havalimanından bagajını alıp çıkan bir yolcunun 40 dakikada Kadıköy'e, 50 dakikada Taksim'e rahatlıkla ulaşabileceğini söyledi.

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