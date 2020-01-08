İstanbul'da Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanında dün sabah saatlerinde özel bir havayolu şirketine ait Boeing 737-800 tipi yolcu uçağı olumsuz hava şartlarının ardından pistten çıkarak toprak zemine saplandı.

Yağmurun etkisiyle çamura dönen zeminde ekiplerin 21 saatlik müdahalesinin ardından topraktan çıkarılan uçak incelemelerde bulunulmak üzere hangara çekildi.

DHA'nın haberine göre, sabah saat 06.00 sıralarında pistin temizlenmesinin ardından 06.30 gibi pist açılarak uçuşlar başladı. Uçuşları etkilenen yolcular için havayolu şirketi tarafından 8-9-10-11-12 Ocak 2020 tarihlerine 84 ek sefer planlandığı öğrenildi. Sabah saatleri itibariyle rötarlı olarak başlayan iniş-kalkışlar saat 12.30 sıralarında normale döndü.

50 UÇAK İSTANBUL HAVALİMANI'NA İNİŞ YAPTI

Bu arada Sabiha Gökçen havalimanının uçuş trafiğine kapalı olduğu saatlerde 50 uçağın İstanbul Havalimanı'na yönlendirildiği ve hizmet verildiği açıklandı. Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı, meydana gelen kaza sonrası yaklaşık 20 saat uçuşlara kapatıldı.

Bu süre zarfında İstanbul Havalimanı olumsuz hava koşulları altında sorunsuz bir şekilde operasyonu gerçekleştirdi. Operasyon ile ilgili İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA tarafından şu açıklama yapıldı.

"İstanbul Havalimanı, Sabiha Gökçen Havalimanı´nın uçuşlara kapatıldığı süre boyunca (7 Ocak 2020 saat 10.00´dan 8 Ocak 2020 saat 06:00´a kadar) başarılı bir operasyona ev sahipliği yaparak Sabiha Gökçen Havalimanı´ndan, İstanbul Havalimanı´na yönlendirilen (divert) 50 uçağa hizmet verdi. Sabiha Gökçen Havalimanı´ndan yapılması planlanan ancak pistin kapalı olması sebebiyle yönlendirme yapmadan (divert yapmadan) İstanbul Havalimanı´ndan gidiş seferi düzenleyen uçuş sayısı ise 50 olarak gerçekleşti."

TOPLAM 187 BİN YOLCU İSTANBUL HAVALİMANINI KULLANDI

Dün İstanbul Havalimanı'nda gerçekleştirilen toplam uçuş ve yolcu sayılarının da paylaşıldığı verilere göre, iç ve dış hat olmak üzere gelen uçuş sayısı 631, giden uçuş sayısı 563 olmak üzere toplam bin 194 sefer gerçekleştirildi. Gelen yolcu sayısı 95 bin 060, giden 92 bin 125 kişi olmak üzere toplam 187 bin 185 kişi havalimanını kullandı.