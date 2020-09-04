Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda Kovid-19 denetimi

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İçişleri Bakanlığının yayımladığı genelge kapsamında gerçekleştirilen kontrollerde, terminal içinde yer alan chek-in kontuarları, yolcu bekleme bölgeleri, yeme içme alanları ve bagaj alım bölgelerinin yanı sıra gelen yolcu katı ve uçağa yolcu taşınmasını gerçekleştiren cobus araçlarında da incelemeler yapıldı.

Vali Yardımcısı Çakmak, denetim esnasında maske takmayan yolcuları ikaz ederken, terminal içindeki bazı işletmelere de sosyal mesafe kuralı uyarısı yaptı.

Çakmak'a denetimleri sırasında emniyet görevlilerinin yanı sıra Sabiha Gökçen Havalimanı işletmecisi İSG'nin Operasyon Direktörü Göksu Güney de eşlik etti.