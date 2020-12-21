Sabiha Gökçen’de özel yolcu hizmetleri için Plaza Premium Group ile anlaşma yapıldı

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Sabiha Gökçen Havalimanı terminal işletmecisi İSG ile Plaza Premium Group arasında varılan anlaşmaya göre, terminaldeki özel yolcu alanlarının işletmesi, hızlı geçiş, misafir karşılama ve uğurlama servisleri dahil tüm özel hizmetler 1 Ocak 2021 itibariyle Plaza Premium'a devredilecek.

Hizmet devri sonrası Plaza Premium Group, yolcular için keyifli bir lounge deneyimi ve daha iyi bir havaalanı yolculuğu yaşatmak için bir dizi iyileştirmenin yanı sıra, hizmet ve tesislere de yatırımlar yapacak.

Hali hazırda Asya Pasifik, Orta Doğu ve Amerika'da 49 uluslararası havalimanında yılda 20 milyondan fazla yolcuya hizmet veren Plaza Premium Group, İstanbul Sabiha Gökçen'deki mevcut iki özel yolcu salonuna ek olarak dış hatlar terminalinde de yeni bir salon açacak.

İSG adına Plaza Premium Group (PPG) ile iş birliğini değerlendiren Malaysia Airports Group Üst Yöneticisi (CEO) Dato 'Mohd Shukrie Mohd Salleh, Plaza Premium ile işbirliklerinin eskiye dayandığını ve bu anlaşmayla şirketin sunduğu yüksek hizmet standartlarını Sabiha Gökçen’e de getireceklerinden emin olduklarını söyledi.

Dato 'Mohd Shukrie Mohd Salleh, "Plaza Premium Group ile ortaklığımız, Malezya'daki Kuala Lumpur Uluslararası Havaalanı'nda ilk salonlarını açtıkları 1998 yılına kadar uzanıyor ve bu ortaklık bizi tüm dünyada havalimanı konukseverlik hizmetlerinde lider hale getirdi. Aynı yüksek hizmet standartlarını İSG'ye getireceklerinden de eminiz. Plaza Premium Group'un Sabiha Gökçen Havalimanı’ndaki varlığı, tüm havalimanlarımızda birinci sınıf hizmet kültürü ve konukseverliğin uygulanmasını sağlama konusundaki kararlılığımızın bir yansımasıdır.” açıklamasında bulundu.

Plaza Premium Group'un Kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Song Hoi-see ise, "Skytrax ödüllü havalimanı hizmetlerimizi Türkiye'de ve bölgenin önemli havalimanı merkezlerinden biri olan Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda genişletmekten heyecan duyuyoruz. Bu stratejik genişleme, özellikle içinde bulunduğumuz dönemde bizim için önemli bir kilometre taşıdır. Umarız bu adım, dünyadaki seyahat eden yolcularla bağımızı güçlendirmeye devam ederken, küresel seyahati de yeniden canlandırmanın bir başlangıcı olur.” değerlendirmesinde bulundu.