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Saç baş yolduran ağrılar yaşıyorsanız nedeni bunlar olabilir! İşte migreni tetikleyen 10 gıda

Migren günümüzde birçok kişinin karşılaştığı rahatsızlıkların başında gelir. Tanısı ve tedavisi oldukça güç olan migren atakları şiddetli bir şekilde yaşandığında insan hayatını olumsuz yönde etkiler. Işığa ve gürültüye hassasiyet gösteren migrenin tetikleyicisi olarak birçok neden gösterilebilir. Ne yediğimiz ve içtiğimiz de dahil olmak üzere birçok şey migren atağını tetikleyebilir.

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  • Saç baş yolduran ağrılar yaşıyorsanız nedeni bunlar olabilir! İşte migreni tetikleyen 10 gıda

    Migren Araştırma Vakfı'na göre, migreni tetikleyen yiyecekler ancak diğer tetikleyicilerle birleştiğinde şiddetli ağrıları artırabilir. Evrensel bir migren tetikleyicisi diye bir şey yoktur. Ancak bazı insanlarda migren ataklarına neden olabilecek veya katkıda bulunabilecek bazı yaygın tetikleyiciler vardır. Migrenin sebebi tam olarak bilinmemekle birlikte genetik veya çevresel faktörlerinde rol oynadığı bir rahatsızlıktır. Atakların ortaya çıkmasında, serotonin de dahil olmak üzere beyin kimyasallarında yaşanan dengesizliklerin neden olduğu düşünülmektedir. Eğer şiddetli migren atakları yaşıyorsanız tükettiğiniz besinleri gözden geçirmelisiniz. İşte migreni tetikleyen 10 gıda
  • Saç baş yolduran ağrılar yaşıyorsanız nedeni bunlar olabilir! İşte migreni tetikleyen 10 gıda

    1. KAFEİN

    Çok fazla kafein ve kafein yoksunluğu yaşamak migren veya baş ağrısına neden olabilir. Ancak Amerikan Migren Vakfı'na göre, kafein aslında yaklaşmakta olan migren ataklarını durdurmaya yardımcı olabilir. Ayrıca ara sıra kullanımda baş ağrısını hafifletebilir.

    Kafein içeren yiyecek ve içecekler şunları içerir:

    - Kahve

    - Çay

    - Çikolata
  • Saç baş yolduran ağrılar yaşıyorsanız nedeni bunlar olabilir! İşte migreni tetikleyen 10 gıda

    2. YAPAY TATLANDIRICILAR

    Birçok işlenmiş gıda, yapay tatlandırıcılar içerir. Bunlar, tatlılık eklemek için yiyecek ve içeceklere eklenen şeker alternatifleridir. Ancak bu tatlandırıcılar migrene neden olabilir. Özellikle aspartamın migren ataklarını tetiklediği düşünülmektedir.
  • Saç baş yolduran ağrılar yaşıyorsanız nedeni bunlar olabilir! İşte migreni tetikleyen 10 gıda

    3. ALKOL

    Alkol, migreni tetiklediği düşünülen en yaygın ürünlerden biridir. Yapılan bir araştırmada migrenli katılımcıların %35'inden fazlası alkolün ortak tetikleyicilerinden biri olduğunu bildirildi.

    Tetikleyici olarak alkol bildiren katılımcıların %77'sinden fazlasında özellikle kırmızı şarabın tetikleyici olduğu bildirildi.

    Alkol, baş ağrısı geliştirmede önemli bir katkıda bulunan dehidrasyona (Çeşitli nedenlerler vücudun gereğinden fazla sıvı kaybetmesi) neden olabilir.
  • Saç baş yolduran ağrılar yaşıyorsanız nedeni bunlar olabilir! İşte migreni tetikleyen 10 gıda

    4. ÇİKOLATA

    Amerikan Migren Vakfı'na göre, çikolatanın alkolden sonra migren atakları için ikinci en yaygın tetikleyici olduğu düşünülmektedir. Migren yaşayan insanların tahmini yüzde 22'sini etkilediğini söylüyorlar.

    Çikolata, bazı insanlarda baş ağrısını tetikleyebilen hem kafein hem de beta-feniletilamin içerir.
  • Saç baş yolduran ağrılar yaşıyorsanız nedeni bunlar olabilir! İşte migreni tetikleyen 10 gıda

    5. MSG İÇEREN GIDALAR

    Monosodyum glutamat (MSG), vücudumuzda doğal olarak bulunan glutamik asidin sodyum tuzudur.

    MSG bazı gıdalarda bulunur ve birçok gıdada gıda katkı maddesi olarak bulunur. Yemek yemenin güvenli olduğu düşünülüyor, ancak bazı araştırmacılar onu migren ataklarıyla ilişkilendiriyor.

    Amerikan Migren Vakfı, migrenlilerin yüzde 10 ila 15'inde şiddetli migren ataklarını tetikleyebileceğini belirtiyor. Diğer koruyucular da bazı insanlarda tetikleyici olabilir.

    Mono Sodyum Glutamat bulunan besin maddeleri şunlardır;

    Konserveler, hazır çorbalar, et ve tavuk suyu tabletleri, donmuş hazır gıdalar, aromalı patates cipsleri, işlenmiş et ürünleri, salam, sosis vb. hazır meyve suları, dondurmalar ve de renkli yoğurtlara katılmaktadır. MSG; tatlı, tuzlu, acı ne tür yiyecek olursa olsun, fark etmeden, nelere katılsa, hepsini lezzetlendiriyor ve bizleri bağımlı kılıyor.
  • Saç baş yolduran ağrılar yaşıyorsanız nedeni bunlar olabilir! İşte migreni tetikleyen 10 gıda

    6. İŞLENMİŞ GIDALAR

    Şarküteri, jambon, sosisli sandviç ve sosis dahil olmak üzere kurutulmuş etler, renk ve lezzeti koruyan nitrat adı verilen koruyucular içerir. Bu gıdalar, beyindeki kan damarlarını genişlettiği düşünülen kana nitrik oksit salabilir.
  • Saç baş yolduran ağrılar yaşıyorsanız nedeni bunlar olabilir! İşte migreni tetikleyen 10 gıda

    7. YAŞLI PEYNİRLER

    Yaşlı peynirler tiramin adı verilen bir madde içerir. Bir gıdanın yaşlanması proteinlerin parçalanmasına neden olduğunda oluşur.

    Peynir ne kadar uzun süre yaşlanırsa, tiramin içeriği o kadar yüksek olur.

    Tiramin, baş ağrılarını ve migreni tetiklediği söylenen başka bir kimyasaldır. Tiramin içeriği yüksek olan yaygın peynirler şunları içerir:

    - Beyaz peynir

    - Rokfor

    - Parmesan Peyniri
  • Saç baş yolduran ağrılar yaşıyorsanız nedeni bunlar olabilir! İşte migreni tetikleyen 10 gıda

    8. TURŞU VE FERMANTE GIDALAR

    Yaşlı peynirler gibi salamura ve fermente gıdalar da yüksek miktarda tiramin içerebilir. Bu yiyecekler şunları içerir:

    Turşu

    Bir çeşit yöresel Kore yemeği

    Kombucha (alkollü içeriğe de sahip olabilir)

    Bamya turşusu

    Salamura jalapeno
  • Saç baş yolduran ağrılar yaşıyorsanız nedeni bunlar olabilir! İşte migreni tetikleyen 10 gıda

    9. DONDURULMUŞ GIDALAR

    Dondurulmuş yiyecekler ve dondurma ya da slushies gibi içecekler yemek, kafada şiddetli, bıçaklama ağrılarını tetikleyebilir.

    Soğuk yiyecekleri hızlı bir şekilde, egzersiz yaptıktan sonra veya aşırı ısındığında yiyorsanız, migren ataklarına dönüşen baş ağrıları yaşamanız daha olasıdır.
  • Saç baş yolduran ağrılar yaşıyorsanız nedeni bunlar olabilir! İşte migreni tetikleyen 10 gıda

    10. TUZLU YİYECEKLER

    Tuzlu yiyecekler - özellikle zararlı koruyucular içerebilen tuzlu işlenmiş yiyecekler - bazı insanlarda migreni tetikleyebilir.

    Yüksek düzeyde sodyum tüketmek kan basıncını artırarak baş ağrılarına veya migren ataklarına neden olabilir.
  • Saç baş yolduran ağrılar yaşıyorsanız nedeni bunlar olabilir! İşte migreni tetikleyen 10 gıda

    MİGREN TEDAVİSİ NASIL YAPILIR?

    Migren tedavisi, reçeteli ve reçetesiz (OTC) ilaçların ve alternatif ilaçların bir kombinasyonunu içerebilir.

    Ara sıra baş ağrısı veya migren ağrısı için, ağrıyı hafifletmek için Excedrin Migren gibi OTC ilaçları alabilirsiniz. Doktorunuz ağrıyı hafifletmek için triptan ilaçları da reçete edebilir.

    Düzenli migren atakları yaşıyorsanız, doktorunuz muhtemelen önleyici ilaçlar yazacaktır. Bunlar, kan basıncını düşürebilen ve migren ataklarını azaltabilen beta blokerleri içerebilir.

    Depresyonu olmayanlarda bile migren semptomlarını önlemek için bazen antidepresanlar da reçete edilir.
  • Saç baş yolduran ağrılar yaşıyorsanız nedeni bunlar olabilir! İşte migreni tetikleyen 10 gıda

    Bazı alternatif çözümlerin migren tedavisine yardımcı olacağına dair kanıtlar bulunmaktadır. Migren tedavisinde yapılabilecek yöntemler ise şu şekilde sıralanabilir:

    - Migren ataklarının sıklığını azaltabilecek masaj terapisi

    - Kas gerginliği gibi stresin fiziksel tepkilerini nasıl kontrol edeceğinizi öğreten biofeedback

    - Migren ataklarını önlemeye yardımcı olabilecek B2 vitamini (riboflavin)

    - Magnezyum takviyeleri
  • Saç baş yolduran ağrılar yaşıyorsanız nedeni bunlar olabilir! İşte migreni tetikleyen 10 gıda

    MİGRENİN OLUŞMASINI ÖNLEMEK İÇİN NELER YAPILMALI?

    Migren atakları ağrılı olabilir ve hayatınızı ciddi olumsuzluklara uğratabilir. Neyse ki, bunları önlemenize yardımcı olabilecek bazı yaşam tarzı değişiklikleri ve benimsemeniz gereken alışkanlıklar var. Bunları ise şu şekilde sıralayabiliriz: 

    - Düzenli yemek yemek ve asla öğün atlamamak

    - Kafein alımınızı sınırlamak

    - Bol bol uyumak

    - Yoga, farkındalık veya meditasyon deneyerek hayatınızdaki stresi azaltmak

    - Her ikisi de duyusal migrene neden olabilecek parlak ışıklara veya doğrudan güneş ışığına baktığınız süreyi sınırlamak

    - Televizyondan, bilgisayardan ve diğer ekranlardan sık sık "ekran araları" almak

    - Baş ağrısı tetikleyicileri olabilecek herhangi bir gıda alerjisini veya intoleransını belirlemenize yardımcı olacak bir eliminasyon diyeti denemek

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