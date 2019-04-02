İster yağlı, ister de çok kuru saçlarınız olsun saç bakımı herkesin ihmal etmemesi gereken rutinlerin başında geliyor. Ancak saç maskelerini doğru şekilde kullanmamak, karışımların etkisini azaltabiliyor. Saç maskesinin etkisini artırmak için bu önerilere kulak vermenizde fayda var!

1- Maskeyi daima temiz saçlara uygulamalısınız. Çünkü nasıl ki yüz maskesi temizlenmiş cilde uygulanıyorsa saç maskesini de temiz saça yapmak gerekiyor. Temiz saçlar, maskedeki vitamin ve mineralleri daha hızlı emiyor.

2- Bir başka dikkat edilmesi gereken konu ise saçları eşit parçalara bölerek maskeyi köklerden saç uçlarına kadar her yere uygulamak. Ayrıca maskeyi saçlara dağıttıktan sonra bone yardımıyla saçlarınızı örtmekte fayda var. Bone, besinlerin saça maksimum düzeyde nüfuz etmesini sağlıyor.

3- Saçınızı toplamak maskenin damlamasına engel oluyor.

4- Saçınızı yıkamadan önce, en az 5-6 dakika boyunca sıcak bir havluyla sarın. Sıcak havlu maskedeki yağların saça daha iyi nüfuz etmesine yardımcı oluyor.

5- Maskeyi yaptıktan sonra saçlarınızı soğuk veya ılık suyla yıkamalısınız. Çünkü aşırı sıcak su saçların kurumasına sebep oluyor.

6- Saçınızı saç kurutma makinesi kullanarak kurutmak yerine doğal yollardan kendi kendi kendine kurumaya bırakın.

SAÇ DÖKÜLMELERİNE KARŞI 15 DOĞAL MASKE!