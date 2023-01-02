KIZIL SAÇLILAR

Kızıl saçlılar özgürlükçü ve rahat bir yapıya sahiptir. Daha gizemli tavırlar sergilemeyi tercih ederler. Güçlü ve iradeli bir yapıya sahiptirler. Diğer saç renklerine göre daha baştan çıkarıcı, inatçı, dobra ve farklı fikirlere açık olabilirler.

Herkesle anlaşamazlar. Araştırmacılar kızıl saçlı yapıya sahip insanların daha pozitif ve genellikle solak olduğunu bildiriyor.