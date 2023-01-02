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Saç renginiz kişiliğiniz hakkında ipucu veriyor!

Doğal veya tercih ettiğiniz saç rengi karakteriniz hakkında ipuçları veriyor. İlk bakışta garip gelse bile Avustralya'da Queensland Üniversitesi Psikoloji Bölümü'nde yapılan araştırmaya göre aynı saç rengine sahip insanlar benzer özellikleri sergiliyor. İşte, saç renklerinin kişiliğiniz hakkında nasıl ipucu verdiğiyle ilgili bazı detaylar...

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  • Saç renginiz kişiliğiniz hakkında ipucu veriyor! Saç renginiz karakterinizi yansıtıyor!

    SARI SAÇLILAR

    Eğer saçlarınızı sarı renge boyatmayı tercih ediyorsanız veya doğal sarışınsanız iradeli bir yapıya sahip olduğunuz anlamına geliyor. İnsanlarla iyi anlaşmanıza rağmen kendiniz gibi sarışın insanlarla kolay kolay anlaşamıyor olabilirsiniz. 

    Gelişime ve yeniliğe açıksınız, manevi yönünüz, ağrı eşiğiniz yüksek. Genellikle bakımlı, havalı ve çekici bir izlenim yaratmayı tercih edersiniz. 

     
  • Saç renginiz kişiliğiniz hakkında ipucu veriyor! Saç renginiz karakterinizi yansıtıyor!

    SİYAH SAÇLILAR

    Dünyada en yaygın saç renklerinden birisi siyahtır. Siyah saçlılar genellikle kendinden emin olurlar. Planlamalarınızı çok yönlü hesaplarsınız. Özel zevkleriniz vardır ve neyi sevdiğinizi genellikle bilirsiniz. Alışkanlıklarınızdan kolay kolay vazgeçmezsiniz. 

     
  • Saç renginiz kişiliğiniz hakkında ipucu veriyor! Saç renginiz karakterinizi yansıtıyor!

    KUMRAL SAÇLILAR

    Kumral saçlılar genellikle güvenilir kişiler olurlar. Ayrıca hoş görülü ve sıcakkanlı tavırlar sergilerler. İletişim kurmayı seversiniz ve insanların sorunlarına çözüm bulmaktan kaçınmazsınız. 

     
  • Saç renginiz kişiliğiniz hakkında ipucu veriyor! Saç renginiz karakterinizi yansıtıyor!

    KIZIL SAÇLILAR

    Kızıl saçlılar özgürlükçü ve rahat bir yapıya sahiptir. Daha gizemli tavırlar sergilemeyi tercih ederler. Güçlü ve iradeli bir yapıya sahiptirler. Diğer saç renklerine göre daha baştan çıkarıcı, inatçı, dobra  ve farklı fikirlere açık olabilirler.

    Herkesle anlaşamazlar. Araştırmacılar kızıl saçlı yapıya sahip insanların daha pozitif ve genellikle solak olduğunu bildiriyor.

     
  • Saç renginiz kişiliğiniz hakkında ipucu veriyor! Saç renginiz karakterinizi yansıtıyor!

    KAHVERENGİ SAÇLILAR

    Kahverengi saçlılar genellikle sabırlı bir yapıya sahiptir. Sorumluluk sahibidirler ve insanları dinlemeyi severler. Çevresindeki insanlar sık sık fikirlerini danışırlar. Aynı zamanda gizemli bir yapıya sahip olabilirler. 

     

Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk
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