        Sacha Boey, 749 gün sonra Galatasaray formasıyla! - Galatasaray Haberleri

        Sacha Boey, 749 gün sonra Galatasaray formasıyla!

        Galatasaray'ın yeni transferi Fransız futbolcu Sacha Boey, Çaykur Rizespor maçıyla 749 gün sonra tekrar sarı-kırmızılı formayı giydi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 08.02.2026 - 19:35 Güncelleme: 08.02.2026 - 19:35
        Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Galatasaray deplasmanda oynadığı Çaykur Rizespor'u 3-0 mağlup etti.

        Sarı-kırmızılılarda yeni transferler Sacha Boey, Renato Nhaga ve Can Armando Güner, maçta 21 kişilik kadroda yer aldı.

        Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, bu futbolculardan Boey'a görev verdi. Fransız futbolcu, 75. dakikada Noa Lang'ın yerine oyuna dahil oldu.

        2024 yılında Galatasaray'dan, Alman ekibi Bayern Münih'e giden Fransız futbolcu, bu transfer döneminde tekrar sarı-kırmızılılara döndü.

        Galatasaray ile son maçına 21 Ocak 2024 tarihinde Trabzonspor deplasmanında çıkan 25 yaşındaki futbolcu, Rizespor karşılaşmasıyla 749 gün sonra sarı-kırmızılı formayı giydi.

        Iğdır'da iş merkezinde şüpheli ölüm

        Iğdır'da bir iş merkezinde silah sesi üzerine yapılan ihbarda, iş yerinde bir kadın ölü bulundu; olay yerinde bulunan bir erkek gözaltına alınırken, olayın intihar mı yoksa cinayet mi olduğu araştırılıyor.  (İHA)

