Sacha Boey'a talip var: Juventus istiyor, Galatasaray zam planlıyor
Galatasaray'ın Fransız yıldızı Sacha Boey gündemden düşmüyor. Bu yaz birçok kulüpten teklif almasına rağmen transferi gerçekleşmeyen genç futbolcuya bu kez Juventus talip oldu! Boey'u kaptırmak istemeyen Galatasaray ise oyuncuyla sözleşme yenilemeyi planlıyor
Galatasaray'ın genç yıldızı Sacha Boey'a olan ilgi sürüyor. Yaz aylarında Burnley ve Arsenal'den resmi teklif alan Fransız futbolcu için bu kez İtalyanlar harekete geçti.
Juventus'un yazın da ilgi gösterdiği Sacha Boey için devre arasında teklif yapmak istediği öne sürüldü.
Galatasaray, Sacha Boey için yazın gelen teklifleri reddetmiş ve 22 milyon Euro bonservis bedeli talep etmişti.
İtalyan basınında çıkan haberlere göre Arsenal ve Burnley bu rakamı yüksek bulmuştu.
Arsenal 14 milyon Euro, Burnley ise 16 milyon Euro'luk teklifler yapmış ancak sarı-kırmızılılar bu rakamları geri çevirmişti.
Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalan Galatasaray, Sacha Boey'un performansından memnun ve oyuncuyla yola devam etmeyi planlıyor.
Sarı-kırmızılılar, yaklaşık 500 bin Euro'luk yıllık ücret kazanan Sacha Boey'un sözleşmesini uzatmak için de harekete geçti.
Oyuncuya ciddi bir zam yapmayı planlayan Cimbom, Sacha Boey'a yaklaşık 1,5 milyon Euro'luk yıllık ücret teklif etmeyi düşünüyor.
22 yaşındaki sağ bek, geçtiğimiz sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 33 maçta 1 gol 4 asist kaydetti.
Sacha Boey geçen sezonun sonlarına doğru bir açıklama yapmış ve kariyerinde yeni bir sayfa açma zamanının geldiğini belirtmişti.
L'Equipe'e röportaj veren genç futbolcu "Performansım şimdilik istikrarlı gidiyor. Kariyerimde yeni bir adım atma zamanı geldi ancak sezon sonunu beklemek gerekiyor. Neler olacağını o zaman göreceğiz" ifadelerini kullanmıştı.
Galatasaray'a Temmuz 2021'de transfer olan Sacha Boey de uzun yıllardır görev yapan scout ekibinin bulduğu oyunculardan biri. Dönemin teknik direktörü Fatih Terim'in sağ beke takviye istemesi sonrasında verdiği listenin başında Fransız tecrübeli sağ bek Djibril Sidibe bulunuyordu.
Oyuncunun yıllık ücreti Galatasaray'a yüksek gelince Terim, scout ekibinden genç ve atletik özellikleriyle ön plana çıkan bir sağ bek talep etti. Sarı-kırmızılıların oyuncu izleme birimi, Rennes'de kadroda ilk tercihler arasında bulunmayan ve üçüncü, dördüncü tercih olan Sacha Boey'i raporladı.
Dijon'da geçirdiği kiralık dönemi iyi değerlendiren sağ bekin Fatih Terim'e izletilmesi sonrasında hemen aksiyon alan Galatasaray oyuncuyu birkaç gün içinde renklerine bağladı.