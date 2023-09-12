Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Sacha Boey'a talip var: Juventus istiyor, Galatasaray zam planlıyor - Galatasaray Haberleri

Sacha Boey'a talip var: Juventus istiyor, Galatasaray zam planlıyor Galatasaray'ın Fransız yıldızı Sacha Boey gündemden düşmüyor. Bu yaz birçok kulüpten teklif almasına rağmen transferi gerçekleşmeyen genç futbolcuya bu kez Juventus talip oldu! Boey'u kaptırmak istemeyen Galatasaray ise oyuncuyla sözleşme yenilemeyi planlıyor Habertürk Giriş: 12.09.2023 - 10:39 Güncelleme: 12.09.2023 - 10:39 facebook

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Galatasaray'ın genç yıldızı Sacha Boey'a olan ilgi sürüyor. Yaz aylarında Burnley ve Arsenal'den resmi teklif alan Fransız futbolcu için bu kez İtalyanlar harekete geçti.

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Juventus'un yazın da ilgi gösterdiği Sacha Boey için devre arasında teklif yapmak istediği öne sürüldü.