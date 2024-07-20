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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Sacha Boey'dan Galatasaray yanıtı - Galatasaray Haberleri

        Sacha Boey'dan Galatasaray yanıtı

        Galatasaray'dan Bayern Münih'e transfer olan Fransız futbolcu Sacha Boey hazırlık kampında sarı-kırmızılı taraftarlara yanıt verdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.07.2024 - 19:23 Güncelleme: 20.07.2024 - 19:23
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        Boey'dan Galatasaray yanıtı
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        Geçtiğimiz sezonun devre arasında Galatasaray'dan Bayern Münih'e transfer olan Fransız futbolcu Sacha Boey, Bayern Münih'in hazırlık kampında Galatasaraylı taraftarlarla sohbet etti.

        "GALATASARAY'A GELMEYECEĞİM"

        Taraftarların 'Selamünaleyküm' diyerek verdikleri 'Aleykümselam' diyerek alan Boey, daha sonra taraftarların 'Seni çok özledik, Galatasaray'a geri dön!' sözlerine 'Hayır' yanıtını verdi.

        Boey'in bu görüntüleri sosyal medyada ilgi görürken, bazı Galatasaray taraftarları Boey'in 'Hayır' cevabına tepki gösterdi.

        BAYERN PERFORMANSI

        Geçtiğimiz sezon Galatasaray'ın 30 milyon euro bonservis artı 5 milyon euro bonus karşılığında Bayern Münih'e sattığı Sacha Boey, Alman ekibinde çıktığı 2 maçta skor katkısı yapamamıştı.

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