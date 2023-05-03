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Sacha Boey en parlak altı yıldız arasında!

Bu yaz kadro dışı kalan ancak oynadığı futbolla devleri peşine takan Sacha Boey'in başarısı dünya futbol camiasında da ses getirdi! 22 yaşındaki savunmacı dev listeye girdi!

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  • Sacha Boey en parlak altı yıldız arasında!

    Sacha Boey dünya çapında yankı uyandırmaya devam ediyor... Galatasaray scout ekibinin nokta atışı transferlerinden olan 22 yaşındaki yıldız, futboluyla büyümeye devam ediyor. 
  • Sacha Boey en parlak altı yıldız arasında!

    Bu yaz kadro dışı kalan ancak bireysel çalışmalarına devam eden ve Okan Buruk tarafından şans verilen Boey sırtına geçirdiği formayı daha sonra kaptırmamıştı.

     
  • Sacha Boey en parlak altı yıldız arasında!

    Geçen sezon beklentilerin altında kalan ve sakatlığın da etkisiyle sezona gölgede başlayan Boey, Avrupa'nın devlerini de peşine takmış durumda.
  • Sacha Boey en parlak altı yıldız arasında!

    Devre arasında Udinese ve Sporting'in ilgilendiği Boey'e resmi transfer teklifleri de gelmişti. 
  • Sacha Boey en parlak altı yıldız arasında!

    Okan Buruk'un da şampiyonluk yolunda 11'de büyük değişim istememesi nedeniyle gelen teklifler reddedilirken Boey'un talipleri de ligin ikinci yarısında daha da artmıştı. 

     
  • Sacha Boey en parlak altı yıldız arasında!

    Dünyaca ünlü World Soccer Dergisi, Avrupa’nın 5 büyük ligi dışında kalan ülkeleri inceledi, en parlak 6 yıldız futbolcu arasına Galatasaray’dan Sacha de Boey’i dahil etti.
  • Sacha Boey en parlak altı yıldız arasında!

    Dergideki analizde Boey'un dinamizmi, hızına ve kazanma arzusuna vurgu yapıldı.

     
  • Sacha Boey en parlak altı yıldız arasında!

    "25 MİLYON EURO'YA SERBEST KALMA MADDESİ VAR"

    Haberde "2021’de Galatasaray sadece 1 milyon euroya geldi ama şimdi bunu katladı. 25 milyon euro serbest kalma maddesi var" ifadelerine yer verildi.
  • Sacha Boey en parlak altı yıldız arasında!

    Premier Lig'den ekiplerin takibinde olduğu Boey'un peşindeki kulüpler de açıklandı:

    Liverpool, Crystal Palace ve Newcastle United oyuncun peşinde” diye yazdı.
  • Sacha Boey en parlak altı yıldız arasında!

    Futbolcu veri toplama platformu olan Transfermarkt'ın verilerine göre tahmini piyasa değeri 12 milyon Euro'ya yükselen Boey için Galatasaray, minimum 15 milyon Euro bekliyor. 

     
  • Sacha Boey en parlak altı yıldız arasında!

    22 yaşındaki futbolcunun Galatasaray ile 30 Haziran 2025'e kadar sözleşmesi bulunuyor.

     
  • Sacha Boey en parlak altı yıldız arasında!

    Boey bu sezon ligde 27 maça çıkarken 1 gol attı; 3 de asist yaptı.

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