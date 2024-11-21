Sacha Boey: Galatasaray taraftarları olağanüstü

Alman devi Bayern Münih'te top koşturan Fransız futbolcu Sacha Boey, sakatlık süreci ve Galatasaray günleriyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Almanya'da yayın yapan Sport1'e konuşan Boey, "İyiyim, fiziksel olarak kendimi çok iyi hissediyorum. Amacım Augsburg maçı için, yani bir sonraki Bundesliga maçında kadroya dönmek" ifadelerini kullandı.

"GALATASARAY TARAFTARLARI OLAĞANÜSTÜ"

Trendyol Süper Lig'de büyük bir baskı olduğunu belirten Sacha Boey, Galatasaray taraftarını da özlediğin söyledi. Büyük bir taraftar kitlesi önünde oynamanın avantajlarından söz eden Fransız sağ bek "Galatasaray taraftarları gerçekten olağanüstü! En iyi anım kesinlikle şampiyonluğu birlikte kazandığımız anlardı. Türkiye'den ayrıldığınızda baskı artık sizi etkilemiyor; orada o kadar büyük bir baskı var ki, sonrasında herhangi bir yerde oynayabilirsiniz" dedi.

Almanya'da da stadyumların dolu olmasını olumlu karşılayan Boey "Mesela Almanya'da statlar doluyken çok iyi hazırlanıyorum çünkü her şeyi Türkiye'de yaşadım. Büyük bir taraftarın önünde oynamanın ne demek olduğunu biliyorum" değerlendirmesinde bulundu.

"KOMPANY İŞİMİ KOLAYLAŞTIRIYOR"

Bayern Münih Teknik Direktörü Vincent Kompany'nin daha önce kendisini Burnley FC'ye transfer etmek istediği hatırlatılan Boey, "Çok iyi bir ilişkimiz var ve aynı dili konuşuyor olmamız değişimi kolaylaştırıyor. Ve sizin de söylediğiniz gibi beni Premier Lig'de Burnley'e getirmek istiyordu ve uzun süredir benimle ilgileniyordu. Hayatta hiçbir şey tesadüfen olmaz. Şimdi Münih'te bir araya geldik ve bu çok hoş" diye konuştu.