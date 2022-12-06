Sacha Boey, kariyer planıyla ilgili soruya, "Futbolda ne zaman ne olacağını bilemezsiniz. Sezon başında takım içerisinde bile değildim ama şu anda iyi bir noktadayım. Benim için burada olmak önemli. Burada sezonu şampiyon olarak bitirmek önemli." cevabını verdi.