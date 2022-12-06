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Sacha Boey transferin gözdesi oldu!

Galatasaray'da bu sezon oynadığı futbolla taraftarın gönlüne giren Sacha Boey, transferin gözdesi oldu! Kamerun asıllı Fransız futbolcuya Almanya'dan iki, İngiltere'den ise bir talip çıktı! Galatasaray ise genç oyuncunun sözleşmesini uzatmak için harekete geçti

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  • Galatasaray'da Sacha Boey'e transfer teklifleri yağıyor! Almanya ve İngiltere'den 3 teklif... - Son dakika Galatasaray haberleri

    Galatasaray'da bu yaz kamp kadrosuna dahil edilmedikten sonra özür dileyerek A Takıma dönen Sacha Boey, performansıyla transferin gözdesi oldu.

     
  • Galatasaray'da Sacha Boey'e transfer teklifleri yağıyor! Almanya ve İngiltere'den 3 teklif... - Son dakika Galatasaray haberleri

    Son dönem performansını bir hayli artıran Sacha Boey, Avrupa kulüplerinin radarına girdi.
  • Galatasaray'da Sacha Boey'e transfer teklifleri yağıyor! Almanya ve İngiltere'den 3 teklif... - Son dakika Galatasaray haberleri

    Adeta küllerinden doğan ve formayı aldıktan sonra Leo Dubois'ya kaptırmayan Boey'e bir süredir gösterilen yakın ilgi ciddileşmeye başladı.
  • Galatasaray'da Sacha Boey'e transfer teklifleri yağıyor! Almanya ve İngiltere'den 3 teklif... - Son dakika Galatasaray haberleri

    Footmercato'da yer alan habere göre; sarı-kırmızılıların genç oyuncusuna, Almanya'dan Frankfurt ile Wolfsburg, İngiltere'den ise Crystal Palace talip oldu.
  • Galatasaray'da Sacha Boey'e transfer teklifleri yağıyor! Almanya ve İngiltere'den 3 teklif... - Son dakika Galatasaray haberleri

    Habere göre bu 3 kulübün, kış transfer döneminde Sacha Boey için harekete geçecekleri ifade edildi.
  • Galatasaray'da Sacha Boey'e transfer teklifleri yağıyor! Almanya ve İngiltere'den 3 teklif... - Son dakika Galatasaray haberleri

    Galatasaray'ın genç oyuncunun, sözleşmesinde iyileştirmeye gitmek adına görüşmelerini sürdürdü biliniyordu.

     
  • Galatasaray'da Sacha Boey'e transfer teklifleri yağıyor! Almanya ve İngiltere'den 3 teklif... - Son dakika Galatasaray haberleri

    2021 yılının yaz transfer döneminde 1.15 milyon euroya transfer edilen başarılı oyuncunun sözleşmesi Haziran 2025'te sona erecek.
  • Galatasaray'da Sacha Boey'e transfer teklifleri yağıyor! Almanya ve İngiltere'den 3 teklif... - Son dakika Galatasaray haberleri

    Sacha Boey, Galatasaray formasıyla toplamda 32 maça çıktı ve 1 gol, 1 asist yapma başarısı gösterdi.
  • Galatasaray'da Sacha Boey'e transfer teklifleri yağıyor! Almanya ve İngiltere'den 3 teklif... - Son dakika Galatasaray haberleri

    ŞAMPİYONLUK YAŞAMAK İSTİYOR

    Sarı-kırmızılı takımın Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamada bulunan Boey, sezon başında hazırlık kampında yer almamasına rağmen sergilediği başarılı performansla ilgili soru üzerine, "Takımdan ayrı olduğum sürede de çalışmalarımı bırakmadım. Sürekli çalışmalarıma devam ettim. Takımın iyi sonuçlar alması benim de parlamamı sağladı." dedi.
  • Galatasaray'da Sacha Boey'e transfer teklifleri yağıyor! Almanya ve İngiltere'den 3 teklif... - Son dakika Galatasaray haberleri

    Takım arkadaşları Berkan Kurtlu ve Bafetimbi Gomis ile çok iyi anlaştığını anlatan Boey, transfer teklifi alıp almadığına yönelik soruyu, "Bu konuyu ben menajerime bırakıyorum. Şu anda sadece futboluma odaklanıyorum." şeklinde yanıtladı.
  • Galatasaray'da Sacha Boey'e transfer teklifleri yağıyor! Almanya ve İngiltere'den 3 teklif... - Son dakika Galatasaray haberleri

    Kamerun asıllı Fransız futbolcu, Dünya Kupası'yla ilgili soru üzerine, "Umarım Kamerun, Fransa'nın gittiği gibi ileri gidebilir. Çok büyük bir organizasyon. Şu anda ben takımıma konsantre oluyorum. Umarım gelecekte ben de katılırım." değerlendirmesinde bulundu.

     
  • Galatasaray'da Sacha Boey'e transfer teklifleri yağıyor! Almanya ve İngiltere'den 3 teklif... - Son dakika Galatasaray haberleri

    Sacha Boey, kariyer planıyla ilgili soruya, "Futbolda ne zaman ne olacağını bilemezsiniz. Sezon başında takım içerisinde bile değildim ama şu anda iyi bir noktadayım. Benim için burada olmak önemli. Burada sezonu şampiyon olarak bitirmek önemli." cevabını verdi.

     
  • Galatasaray'da Sacha Boey'e transfer teklifleri yağıyor! Almanya ve İngiltere'den 3 teklif... - Son dakika Galatasaray haberleri

    Süper Lig'deki son maçlarında Medipol Başakşehir karşısında aldıkları 7-0'lık galibiyetin önemli olduğunu vurgulayan Boey, "Başakşehir maçı oynadığımız en iyi müsabakalardan biriydi. Zaten attığımız 7 gol bunun kanıtıydı. Şu anda iyi bir şekilde çalışmaya devam ediyoruz. Aynı maçları her hafta tekrarlamak istiyoruz." şeklinde görüş belirtti.
  • Galatasaray'da Sacha Boey'e transfer teklifleri yağıyor! Almanya ve İngiltere'den 3 teklif... - Son dakika Galatasaray haberleri

    Sacha Boey, sezon başında Fenerbahçe'den teklif alıp almadığına yönelik soru üzerine ise "Fenerbahçe ile hiçbir şekilde iletişimim olmadı ve onlardan da bir teklif gelmedi." ifadelerini kullandı.

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