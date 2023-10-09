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        Esenyurt'ta müşterinin saçı kurutulurken fön makinesinin alev alması kamerada

        İstanbul Esenyurt'ta bir kuaförde müşterinin saçı kurutulurken fön makinesi alev aldı. O anlar kameralara yansıdı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.10.2023 - 09:49 Güncelleme: 09.10.2023 - 09:50
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        Saçı kurutulurken fön makinesi alev aldı!
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        Esenyurt'ta bir kuaför dükkanında müşterinin saçı kurutulduğu sırada fön makinesinden alevler çıkmaya başladı.

        DHA'nın haberine göre şans eseri yaralanan olmazken yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı.

        Olay, İncirtepe Mahallesi'nde bir kuaför dükkanında 19 Eylül Salı günü akşam saatlerinde meydana geldi. Kuaför, müşterinin saç kesimini tamamlayıp yıkadıktan sonra fön makinesini çalıştırdı.

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        Müşterinin saçını kuruttuğu sırada bilinmeyen bir nedenle fön makinesinin kablosu bir anda alev aldı. Müşteri ve çevredekiler kısa süreli panik yaşarken kuaför patlayan makineyi hemen yere bıraktı.

        Olayda, yaralanan olmazken, fön makinesinin yandığı an ve kısa süreli yaşanan panik iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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