Haberler Yaşam Saçları yüzünden okula alınmayan çocuk model ayrımcılığa karşı savaşıyor

Saçları yüzünden okula alınmayan çocuk model ayrımcılığa karşı savaşıyor 11 yaşındaki Faoruk, saçlarıyla herkesi kendine hayran bırakıyor. Ancak küçük çocuğun saçları, okula gitmesindeki en büyük engel çünkü birçok okul erkek çocuklarında uzun saçı kabul etmiyor. Habertürk Giriş: 16.10.2023 - 21:07 Güncelleme: 16.10.2023 - 21:07 facebook

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Instagram'da geniş bir takipçi kitlesi olan 11 yaşındaki Farouk James, bir çocuk model. Farouk, görkemli saçlarıyla herkesi kendine hayran bırakıyor. Hatta birçok kişi, küçük çocuğu ilk gördüğünde devasa saçlarının güzelliğine inanamıyor bile!

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Ancak bu güzelliğin getirdiği bazı zorluklar da var. Farouk'un annesi Bonnie, oğlunu okula yazdırmak gibi zorlu bir görev ile karşı karşıya.