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Saçlarını boyamayan kadınlar sosyal medyayı sallıyor

Giriş: 05.04.2019 - 10:37 | Güncelleme:  HABERTURK.COM

Kadınların beyaz saçlı olması pek çok toplum tarafından kabul edilmiyor. Martha Truslow Smith isimli bir kadın da bu tabuyu yıkmak için saçlarını boyamayan kadınları Grombre adlı Instagram hesabında buluşturuyor. Kadınlar bu hesapta birbirlerine destek olmak için beyazlarını kapatmayı reddeden paylaşımlar yapıyor

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    Bir zamanlar beyaz saç bilgelik ile ilişkilendirilirdi. Bu yüzden Avrupa'da 18'inci yüzyılda beyaz peruklar takılıyordu. 

     

     

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    İlk saç boyaları eski Mısır ve Roma kültürlerinde kullanılmaya başlandı. O zamandan bu yana da boyalar kadın kozmetik sektöründe vazgeçilmezler arasına girdi.

     

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    Tabii ki birçok yerde beyaz saç hala görmüş geçirmiş insanların simgesi olarak kabul ediliyor, en azından erkekler için...

     

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    Ancak kadınların beyaz saçlı olması pek çok toplum tarafından bakımsızlık olarak görülüyor. 

     

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    26 yaşındaki Martha Truslow Smith de bu tabuyu yıkmak ve beyaz saçlı kadınların çok güzel olduğunu kanıtlamak için bir Instagram hesabı açtı. 

     

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    Grombre isimli Instagram hesabında kadınlar, birbirlerine destek olarak genç kalma baskısına karşı beyazlarını kapatmayı reddeden paylaşımlar yapmaya başladı. 

     

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    Kadınlara hikayelerini gönderme ve yaşadıklarını anlatma şansı tanıyan Grombre, kısa sürede 103 bine yakın takipçiye ulaştı. 

     

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    Hesabın kurucusu 26 yaşındaki Martha Truslow Smith ihtiyacı olan desteği başka yerde aramak yerine bu hesabı kurduğunu söylüyor.

     

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    Martha, "Kadın olmak, yaşlanmamak için baskı görmek ve değişmeye zorlanmak demek; ama ben bu yoldan yürümeyeceğim. Ben kendimin gerçekten nasıl olduğunu görmek istiyorum" diyor.

     

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    Kuaför sandalyesinde harcanan saatleri ve paralarını daha faydalı işler için kullanmayı amaç edinen fotoğraftaki kadınlar, pek çok kadına ilham oluyor. 

     

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