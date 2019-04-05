Saçlarını boyamayan kadınlar sosyal medyayı sallıyor

Kadınların beyaz saçlı olması pek çok toplum tarafından kabul edilmiyor. Martha Truslow Smith isimli bir kadın da bu tabuyu yıkmak için saçlarını boyamayan kadınları Grombre adlı Instagram hesabında buluşturuyor. Kadınlar bu hesapta birbirlerine destek olmak için beyazlarını kapatmayı reddeden paylaşımlar yapıyor