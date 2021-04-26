Sadakataşı Derneği gönüllüleri Ağrı'da ihtiyaç sahiplerine yardımda bulundu

AA

Sadakataşı Derneği Ağrı Temsilciği, ihtiyaç sahibi aileler için ramazanda "Biriz Sofrada Beraberiz" sloganıyla yardım kampanyası başlattı.

Derneğin üye ve gönüllüleri, önceden çalışma yaparak tespit ettikleri ailelere, hayırseverlerin desteğiyle alınan çeşitli gıda malzemeleri ve ayakkabıları ulaştırdı.

Gönüllüler, mahallelerde karşılaştıkları çocuklara da çikolata ikram etti. Yardım faaliyetleri drone ile görüntülendi.

Derneğin Ağrı Temsilcisi Yüksel Aslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ramazan ayının rahmet ayı olduğunu ve bugünlerde ihtiyacı olan ailelere daha çok yardım ulaştırmak için çalışmalara başladıklarını söyledi.

Hayırseverlerden bağış geldikçe daha çok yardım edeceklerini belirten Aslan, şöyle konuştu:

"315 hanemiz için hazırladığımız ramazan kumanyası paketlerimizin dağıtımına başladık. 650 çift spor ayakkabı bağışımız yapıldı. Allah hayır sahiplerinden razı olsun. Bir bağışçımızdan gelen 500 aileye piliç dağıtımı isteğini yapacağız. Ramazan ayında birinci etap çalışmalarımıza başladık. Nasip olursa bayrama yakın yetim çocuklarımız için kıyafet yardımı yapacağız. Gıda kolisi yardımına devam edeceğiz ve bununla birlikte alışveriş kartı dağıtımı da yapacağız."