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Sadakataşı Derneği, İdlib'de inşasını tamamladığı 308 briket evi ihtiyaç sahiplerine teslim etti

Sadakataşı Derneği, Almanya Uluslararası İnsani Yardım Derneğinin katkılarıyla Suriye'de Beşşar Esed rejim güçlerinin saldırılarıyla zorla yerinden edilen siviller için inşa ettiği briket evlerinden 308'inin, ihtiyaç sahiplerine teslimini gerçekleştirdi.

Sadakataşı Derneği, İdlib'de inşasını tamamladığı 308 briket evi ihtiyaç sahiplerine teslim etti
AA

Sadakataşı Derneği Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Hasbal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İdlib’de 308 briket evi törenle ihtiyaç sahiplerine teslim ettiklerini söyledi.

Hasbal, "İdlib’de yaşanan insani kriz sonrasında 'İdlib Yardım Bekliyor' çağrısıyla başlattığımız çalışmalar sonrasında bölgeye gıda, hijyen ürünleri, kıyafet, bot, soba, yakacak yardımları ulaştırıyoruz. Sivillerin yaşadığı en büyük sorun olan barınma probleminin çözümü için briket evlerin yapımına devam edeceğiz." dedi.

Teslim edilen evlerin temelinin Kasım 2020'de İdlib’e bağlı Kelbit bölgesinde 25 bin metrekarelik alana atıldığını hatırlatan Hasbal, "İhtiyaçlar doğrultusunda bölgeye okul ve cami inşaatları da gerçekleştirdik." diye konuştu.

Hasbal, briket evlerin Suriye’de yaşayan sivillerin barınma sorununun çözümü için dernek tarafından başlatıldığını anlatarak, "14 farklı bölgede toplamda 2 bin 650 briket evden oluşan toplu konut projeleri devam ediyor. Briket evler 24 metrekarelik alandan oluşuyor." ifadelerini kullandı.

- İdlib'deki durum

Türkiye, Rusya ve İran arasında 4-5 Mayıs 2017'de gerçekleşen Astana toplantısında, İdlib ve komşu illerin (Lazkiye, Hama ve Halep vilayetleri) bazı bölgeleri, Humus ilinin kuzeyi, başkent Şam'daki Doğu Guta ile ülkenin güney bölgeleri (Dera ve Kuneytra vilayetleri) olmak üzere 4 "gerginliği azaltma bölgesi" oluşturuldu.

Ancak rejim ve İran destekli teröristler, Rusya'nın hava desteğiyle 4 bölgeden 3'ünü ele geçirip İdlib'e yöneldi. Türkiye, Eylül 2018'de Rusya ile ateşkesi güçlendirmek için Soçi'de ek mutabakata vardı.

Rusya ve rejim güçleri, Mayıs 2019'da tüm bölgeyi ele geçirmek için operasyonlara başladı ve İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi içinde çok sayıda büyük yerleşimi ele geçirdi.

Son olarak Türkiye ve Rusya arasında 5 Mart 2020'de Moskova'da yeni bir mutabakat sağlandı.

Rejim güçlerinin zaman zaman ihlal ettiği ateşkes büyük ölçüde korunuyor. 2017-2020 döneminde yaklaşık 2 milyon sivil, Rusya ve rejim güçlerinin saldırılarında Türkiye sınırına yakın bölgelere göç etmek zorunda kaldı.

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