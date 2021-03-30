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Sadakataşı Derneği, ramazanda 30 ülkedeki ihtiyaç sahiplerine ulaşacak

Sadakataşı Derneği, bu yıl "Ramazanda Biriz Sofrada Beraberiz" çağrısıyla başta Türkiye olmak üzere 30 ülke ve 100'ün üzerinde bölgede gerçekleştireceği ramazan yardımları için çalışmalara başladı.

Sadakataşı Derneği, ramazanda 30 ülkedeki ihtiyaç sahiplerine ulaşacak
AA

Sadakataşı Derneğinden yapılan açıklamaya göre, ramazan faaliyetlerini dünyanın dört bir tarafında gerçekleştirecek olan dernek, ihtiyaç sahiplerine kumanya, zekat, fitre ve bayramlık kıyafetler ulaştıracak. Dernek, önceden belirlenen ailelerin evlerine yemek kumanyaları dağıtarak iftar organizasyonları yapacak.

Ramazan yardımları kapsamında 15 bini Türkiye'de olmak üzere toplam 25 bin aileye kumanya ulaştırarak sofraları bereketlendirmeyi hedefleyen dernek, ayrıca Türkiye'de 6 bin aileye 200 liralık market kartı dağıtımı yapacak.

Sadakataşı Derneğinin, ramazan ayının bereketini birlikte yaşamak amacıyla dünyanın dört bir tarafında kurduğu kardeşlik sofraları bu yıl da devam edecek. Dernek geleneksel Mescid-i Aksa sofralarında Kudüslülerle bir araya gelmeyi sürdürecek. Pandemi kısıtlamalarının olduğu ülkelerde ihtiyaç sahiplerinin evlerine iftarlık kumanya dağıtımları yapılacak.

Sadakataşı ekipleri Türkiye, Yemen, Gazze, Kudüs, Suriye ve Bangladeş başta olmak üzere 30 ülkede 5 bin aileye zekat, fidye ve fitre dağıtımları gerçekleştirecek.

Bayramın mutluluğunu en fazla yaşayan çocukları da unutmayan dernek, yardım faaliyetlerinin yapılacağı ülkelerde 6 bin çocuğa bayramlık kıyafet ve oyuncak hediye edecek.

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