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Sadakataşı Derneği, ramazanda 30 ülkeye yardım ulaştırdı

Sadakataşı Derneği, "Ramazanda Biriz Sofrada Beraberiz" çağrısıyla gerçekleştirdiği çalışmalar kapsamında, Türkiye ile beraber 30 ülkedeki ihtiyaç sahiplerine yardımda bulundu.

Sadakataşı Derneği, ramazanda 30 ülkeye yardım ulaştırdı
AA

Dernekten yapılan açıklamaya göre, ramazan yardımlarını dünyanın dört bir tarafında gerçekleştiren Sadakataşı, yardıma muhtaç ailelere kumanya, zekat, fitre ve bayramlık kıyafet dağıtımları gerçekleştirirken, kardeşlik sofralarında binlerce kişiyi bir araya getirdi.

İhtiyaç sahipleri için başta Türkiye olmak üzere 30 ülkede yardım çalışmalarını "Ramazanda Biriz Sofrada Beraberiz" çağrısıyla gerçekleştiren dernek, bu yıl 21 bin aileye ramazan kumanyası ulaştırdı.

Ramazan ayının bereketini birlikte yaşamak amacıyla dünyanın dört bir tarafında kardeşlik sofraları kuran ve iftariyelikler dağıtan dernek, yapmış olduğu organizasyonlar kapsamında 50 bin kişiye iftar verdi.

Mazlum İslam coğrafyalarında da yardım çalışmalarını sürdüren Sadakataşı, yetim ve şehit ailelerine öncelik vererek, 5 bin aileye zekat ve fitre dağıtımı gerçekleştirdi.

Sadakataşı, işgal altında bulunan Filistin'e, ramazan yardımları kapsamında zekat, gıda kolisi ve iftarlık kumanya ulaştırdı. Ramazan ayının son günlerinde İsrail saldırıları altında geçiren Kudüs ve Gazze'de 1150 aileye gıda kolisi, 500 aileye zekat ve 11 bin kişiye iftarlık kumanya dağıtımı yapıldı.

Bayram sevincini yaşayan çocukları da unutmayan Sadakataşı ekipleri, faaliyet gösterilen 30 ülkede 2 bin çocuğa kıyafet hediye etti. Tanzanya, Çad, Burkina Faso ve Nepal'de ise 3 bin çocuğa Kur'an-ı Kerim dağıtıldı.

Sadakataşı Derneği, ramazan yardımlarını Türkiye'nin 51 ilinde gönüllüleri aracılığıyla gerçekleştirdi. Yardımlar kapsamında 1500 ihtiyaç sahibi aileye gıda kumanyası, 6 bin aileye ise 200 liralık market kartı dağıtımı yapıldı, 600 çocuğa bayramlık kıyafet hediye edildi. Askıda ekmek uygulaması kapsamında ise yüzlerce aileye düzenli olarak ramazan pidesi ulaştırıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sadakataşı Derneği Genel Başkanı Kemal Özdal, zor günler geçiren İslam coğrafyası için yardım gönüllüleri ile gerçekleştirdikleri ramazan yardımlarıyla ihtiyaç sahiplerinin bir nebze de olsa yüzlerini güldürmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti. Yapılan yardımlarla 100 binlerce insana ulaştıklarını belirten Özdal, destekleri için hayırseverlere teşekkür etti.

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