Sadakataşı Derneğinden Arakanlı mültecilere iş imkanı

AA

Sadakataşı Derneğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Bangladeş'teki Arakanlı mülteci ailelere, "Gelir Temini Projesi" kapsamında iş olanağı da sağlıyor.

Proje kapsamında, Balukhali Mülteci Kampı, Cox's Bazar ve Ramu bölgelerinde yaşayan Arakanlı 87 kadına el becerileriyle tekstil ürünleri dikip satarak aile ekonomisine katkı sağlamaları amacıyla dikiş makinası dağıtımı gerçekleştirildi. Cox’s Bazar, Pmkhali ve Teknaf bölgelerinde ise ülke şartlarına uygun olarak tasarlanan ve insan taşımacılığında kullanılan 32 adet rikşa ve yük taşımacılığında kullanılan 30 adet van tarzı aracı mülteci ailelere teslim etti. Dağıtımı gerçekleştirilen araçlarla birlikte mülteci aileler meslek edinirken düzenli gelir elde ettiği kaydedildi.

Sadakataşı Derneği Genel Başkanı Kemal Özdal dağıtımlar sonrası yaptığı açıklamada, "Arakanlı mültecilere düzenli olarak insani yardım ulaştırıyoruz. Mültecilerin en büyük sorunlarından birisi de işsizlik. Bu soruna katkı sağlamak amacıyla geçtiğimiz yıllarda başlattığımız Gelir Temini Projesiyle bölge şartlarına uygun rikşa, van ve dikiş makinası dağıtımlarını sürdürüyoruz. Destekleriyle Arakanlı ailelerin düzenli gelir elde etmelerini sağlayan hayırseverlerimize teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Destek olmak isteyenler www.sadakatasi.org.tr adresinden bilgi alabiliyor.