Sadakatsiz dizisinin 11. yeni bölüm fragmanı ekrana geldi. Fragmanda, Asya'nın evine maskeli bir hırsız girip Asya'ya saldırıyor. Bu gizemli kişiyi Volkan mı gönderdi? Sadakatsiz dizisi seyircileri ekrana bağladı. Son bölümde Volkan ile Asya'nın arasındaki gerginlik ve çekim Derin'in moralini bozuyor, ailesinin dağılmasından endişe ediyor. İşte Sadakatsiz 11. yeni bölüm fragmanı...

SADAKATSİZ 11. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

— Kanal D (@KanalD) December 16, 2020

SADAKATSİZ 10. SON BÖLÜM ÖZETİ

Asya, Ali’yle kurduğu iki kişilik dünyanın Volkan tarafından tehdit edilmesine izin vermeyecektir. Ancak Ali için onunla bir ateşkes yapması gerektiğinin farkındadır. Asya’nın sınırlarını zorlamaktan vazgeçmeyen Volkan’ın kararları, Derin’i huzursuz etse de, Volkan, Asya ile Ali’nin hayatının bir parçası olduğunu ispat etmekte kararlıdır.

Sadece Asya'yı değil, arkadaşlarını da hedefine alan Volkan'ın hepsi için ayrı bir planı vardır... Dengeler değişmeye başlar ve Volkan harekete geçer.

9. SON BÖLÜM ÖZETİ

2 yıl sonra geri dönen Volkan, Asya'nın kapısına dayanıyor. Ancak Asya duydukları karşısında bir afallama yaşıyor. Asya'yı unutamadığını söyleyen Volkan ne yapmak istiyor?

Volkan da onu buradan vurmak için Ali'yi yanına çekecek hamleler yapıyor. Ancak, Ali'nin onu Derin'in evinde bulması olayları karma karışık hale getiriyor. Ali anne ve babasının arasında olanları anlamlandırmaya çalışırken olanlar oluyor... Asya, Ali'ye gerçekleri anlatmanın zamanı geldiğini düşünüyor ve onu alıp gidiyor. Peki bu konuşmalar Ali'yi nasıl etkileyecek? Volkan ve Asya arasındaki gerilim onu nasıl etkileyecek?

Asya, oğlunu kaybetme korkusuyla hata yapacak mı? Volkan, bu durumları mahkemede ona karşı kullanacak mı? Sadakatsiz yeni bölümüyle Çarşamba 20.00'de Kanal D'de!