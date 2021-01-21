Sadakatsiz dizisinin 14. yeni bölümü ile diziseverlerin karşısına çıktı. Her hafta yeni bölümleri ile seyircileri ekrana bağlayan Sadakatsiz dizisinde gelecek hafta neler olacak merak ediliyor. Son bölümde Asya yeni bir planın peşine düşüyor. Sadakatsiz 15. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sadakatsiz 14. son bölüm detayları...

SADAKATSİZ 15. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Sadakatsiz yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak.

SADAKATSİZ 14. SON BÖLÜM ÖZETİ

Asya’nın Ali için endişeleri artarken, Volkan Selçuk tarafından iyice köşeye sıkıştırılmıştır. Üzerindeki baskı yüzünden stres altında olan Ali, kendisine beklenmedik bir yerden destek bulur. Nil’in Selçuk’la kurduğu ilişki hızla çıkmaza sürüklenirken, Asya ile başlattıkları bu riskli oyun kimleri hangi tehlikeyle karşı karşıya bırakacaktır.

Derin’in yüz yüze geldiği gerçekler karşındaki tavrı merak uyandırırken, Volkan Asya’nın Turgay’la ilişkisine yönelik tepkilerini kontrol etmekte güçlük çekiyordur. Asya kendisine yapılan saldırıların arkasında kimin olduğunu ortaya çıkarmak için cesur adımlar atarken onu Volkan’la bir araya getirecek beklenmedik gelişme ne olacaktır?

Asya’nın uğradığı saldırı hem Asya-Ali, Volkan- Derin cephesinde beklenmedik sonuçlar doğurur. Bahar ve Mert’in ilişkileri yeni bir sınavdan geçerken, Gönül kızının evliliği için ipleri elinden bırakmamaya kararlıdır. Vakıf yararına yapılacak kermes herkesi bir araya getirirken, şüphelerinin peşinden giden Derin hangi gerçeklerle yüz yüze gelecektir.