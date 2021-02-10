Sadakatsiz 17. son bölümde Derin'in gerçek yüzünü gören Ali gözyaşları içinde annesini arıyor. Asya, başhekimlikten istifa ederek, oğlunun onu istemediğini düşünerek Tekirdağ'dan gitme kararı alıyor. Asya'nın bu kararından herkes etkileniyor, kimse onun gitmesini istemiyor. Öte yandan Asya'nın gitme kararı en çok Volkan'ı üzüyor, Asya'nın evine gizlice girip gözyaşı döküyor. İşte Sadakatsiz 18. yeni bölüm fragmanı...

SADAKATSİZ 18. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

— Kanal D (@KanalD) February 10, 2021

SADAKATSİZ 17. SON BÖLÜM

Asya’nın aldığı karar herkeste şok etkisi yaratırken Derin büyük bir zafer kazandığına inanır. Hicran ve Selçuk’u bir araya getiren kaçınılmaz yüzleşme, beklenmedik karşılaşmaların da habercisidir.

Asya’nın uzaklaşması Volkan’ı hiç düşmediği kadar büyük bir çıkmaza sürüklerken, sonuçları herkes için sarsıcı olur. Derin ile Ali'nin arası hiç beklenmedik biçimde bozulur.

Yapımcılığını Medyapım ve Mednova’nın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Neslihan Yeşilyurt’un oturduğu Sadakatsiz’in senaryosunu ise Kemal Hamamcıoğlu ve Dilara Pamuk uyarlıyor.