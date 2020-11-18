Sadakatsiz dizisinin 7. son bölümünde; Asya'nın ihaneti ortaya çıkarmasından sonra Volkan, Asya'ya savaş açıyor. Asya'da bu hamlenin karşısında boş durmuyor. Asya'nın Volkan ve Derin arasındaki yasak aşkı herkese anlatmasından sonra Volkan hamlesini yapıyor.Sadakatsiz 8. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Sadakatsiz 7. son bölüm özeti...

SADAKATSİZ 7. SON BÖLÜM ÖZETİ

Asya ile bildiği bütün gerçekleri ortaya çıkarmaya kararlı olan Volkan, Asya'yı geçmişinden vuruyor! Asya'nın ailesinin geçirdiği kazadaki sis perdesi Volkan'ın açacağı velayet davasında etkili olacak mı? Asya bu hamleye nasıl tepki verecek?

Sadakatsiz yeni bölümüyle Çarşamba 20.00'da Kanal D'de!

SADAKATSİZ 8. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Sadakatsiz dizisinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak.