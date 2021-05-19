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Sadakatsiz Asya Günalan kimdir? Bennu Yıldırımlar kimdir, kaç yaşında?

Sadakatsiz dizisinde Asya Yılmaz karakterini Cansu Dere canlandırıyor. Son bölümde ise Asya Günalan karakteri diziye dahil oluyor. Asya Günalan karakterini ise Bennu Yıldırımlar canlandırıyor. Sadakatsiz Asya Günalan kimdir? Bennu Yıldırımlar kimdir, kaç yaşında?

Sadakatsiz Asya Günalan kimdir? Bennu Yıldırımlar kimdir, kaç yaşında?

Sadakatsiz dizisine Bennu Yıldırımlar Asya Günalan karakteri ile dahil oldu. Sadakatsiz Asya karakteri kendini şu sözlerle anlatıyor: Buraya sana kendi gerçeklerimi anlatmaya geldim. Baban ve ben nişanlıydık. Mutluyduk da ama sonra baban bir hata yaptı. Aldattı beni. Annenle... Sen doğduktan sonra babanla görüşmemek için direndim. Ama hep bana geldi, bana sevdiğini, bensiz yapamadığını, bensiz mutsuz olduğunu, mutlu olamayacağını hep anlatıp durdu. Sizin hayatınıza yayılmıştı bu mutsuzluk. Ama annen bunu böyle görmeyi reddediyordu. Annenle babanın arasında simsiyah bir gölgeydim. Şimdi karşındayım, senin için çok zor biliyorum. Ben buradayım. Beni affedene kadar da burada kalacağım.

BENNU YILDIRIMLAR KİMDİR?

Bennu Yıldırımlar, 22 Kasım 1969'da doğdu. Özellikle Süper Baba'daki Elif, Yaprak Dökümü dizisindeki Fikret ve 2011-2014 yılları arası rol aldığı Umutsuz Ev Kadınları dizisindeki Nermin karakterleriyle tanınmaktadır.

Erenköy Kız Lisesi mezunudur. 1990 yılı Haziran ayında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu. 1990-1991 yıllarında İngiltere Londra Westminster Adult Education Institute'te drama üzerine kurs gördü.

1995 yılından bu yana İstanbul Devlet Tiyatroları oyuncusu Bülent Emin Yarar'la evli ve Ada adında bir kız çocuk annesidir.

31 Mayıs 2016 tarihinde Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda Shakespeare'ın "12. Gece" adlı oyununda Olivia karakterini canlandırmıştır.

Şehir Tiyatroları'nda sezon boyunca sahnelenen 12. Gece oyunuyla ilgili olarak Bennu Yıldırımlar, 13 Ocak 2016 tarihinde Radikal'den Serpil Çakar'a verdiği röportajda "Shakespeare gibi büyük yazarların eserleri her zaman yoruma açıktır, bu yüzden evrenseldir. Sizin bir bakış açınız varsa, oyunu yorumlarsınız." demiştir.

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