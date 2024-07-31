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        Haberler Kültür-Sanat Öne Çıkanlar SaDe programının ikinci dönem sanatçıları belirlendi

        SaDe programının ikinci dönem sanatçıları belirlendi

        Bu yıla özel olarak Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen sanatçıların eser üretimlerine katkıda bulunmayı amaçlayan SaDe'den (Sanatçı Destek Fonu) 2024'te yararlanacak sanatçılar Rozelin Akgün, Cemil Çalkıcı, Aylin Çankaya, Gökçe Çetin, Nesime Karateke ve Macide Yalçınkaya oldu.  

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.07.2024 - 12:39 Güncelleme: 31.07.2024 - 12:39
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        SaDe programının sanatçıları belirlendi
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        İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından Mercedes-Benz Türk’ün desteğiyle hayata geçirilen ve ikinci dönemine özel olarak 6 Şubat’ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen sanatçıların katılımına açık olan SaDe (Sanatçı Destek Fonu) kapsamında desteklenecek sanatçılar Rozelin Akgün, Cemil Çalkıcı, Aylin Çankaya, Gökçe Çetin, Nesime Karateke ve Macide Yalçınkaya olarak belirlendi.

        Görsel sanatlar alanında faaliyet gösteren sanatçıları desteklemek amacıyla başlatılan ve bu yıla özel olarak yalnızca depremlerden etkilenen sanatçıların başvurularına açılan SaDe (Sanatçı Destek Fonu) yoğun ilgi gördü. Programa görsel sanatların resim, heykel, seramik, fotoğraf, cam, illüstrasyon, çizim veya baskı teknikleri alanlarında üretim yapan 84 sanatçı başvurdu.

        Program kapsamında, belirlenen 6 sanatçıya tasarı aşamasındaki projelerine katkı sunmak amacıyla 5.000’er avro destek sağlanacak. Sanatçılar, üretim süreçleri boyunca projelerini geliştirebilmeleri için alanlarında uzman mentorlarla çalışma imkânı bulurken destek almak isteyecekleri kültür-sanat profesyonelleri, kurumlar ve üreticilerle de bir araya getirilecek.

        Fona başvuran sanatçıların resim, heykel, fotoğraf, çizim ve baskı gibi farklı sanat dalları, biçim ve tekniklerle oluşturdukları tasarı halindeki projeleri, sanatçı ve akademisyen Şive Neşe Baydar, sanatçı Burçak Bingöl, sanatçı Sinem Dişli, sanat alanı yöneticisi ve sanatçı Erkan Özgen ile sanatçı ve akademisyen Evrim Kavcar’dan oluşan jüri değerlendirdi.

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        #sade
        #İKSV
        #İstanbul Kültür Sanat Vakfı
        #Sanatçı Destek Fonu
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