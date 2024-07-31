SaDe programının ikinci dönem sanatçıları belirlendi

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından Mercedes-Benz Türk’ün desteğiyle hayata geçirilen ve ikinci dönemine özel olarak 6 Şubat’ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen sanatçıların katılımına açık olan SaDe (Sanatçı Destek Fonu) kapsamında desteklenecek sanatçılar Rozelin Akgün, Cemil Çalkıcı, Aylin Çankaya, Gökçe Çetin, Nesime Karateke ve Macide Yalçınkaya olarak belirlendi.

Görsel sanatlar alanında faaliyet gösteren sanatçıları desteklemek amacıyla başlatılan ve bu yıla özel olarak yalnızca depremlerden etkilenen sanatçıların başvurularına açılan SaDe (Sanatçı Destek Fonu) yoğun ilgi gördü. Programa görsel sanatların resim, heykel, seramik, fotoğraf, cam, illüstrasyon, çizim veya baskı teknikleri alanlarında üretim yapan 84 sanatçı başvurdu.