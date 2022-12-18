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Sadece bir bardağı bile mucizeler yaratıyor! Geçmeyen boğaz ağrısına, kabızlığa ve enfeksiyonlara veda edin!

Kış aylarının gelmesiyle birlikte, boğaz enfeksiyonları, grip, nezle gibi hastalıklar da meydana çıkıyor. Hal böyle olunca kişiler ilaçların yanında doğal tedavi yöntemlerini de araştırmaya başlıyor. İşte doğadan gelen bu mucize çay sayesinde birçok hastalığınız şifa bulacak!

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  • Sadece bir bardağı bile mucizeler yaratıyor! Geçmeyen boğaz ağrısına, kabızlığa ve enfeksiyonlara veda edin!

    Türkiye'de fazlasıyla bulunan ayva, hem içinde hem dış kabuğunda şifa barındırıyor. İşte öksürüğü kesen, boğaz ağrılarına iyi gelen, sindirim sistemini düzenleyen ayva yaprağı çayı hakkında bilinmesi gerekenler...
  • Sadece bir bardağı bile mucizeler yaratıyor! Geçmeyen boğaz ağrısına, kabızlığa ve enfeksiyonlara veda edin!

    AYVA FAYDALARI NELERDİR?

    Ayvanın faydaları şu şekildedir;

    Kan şekerini dengeler,

    Göz kuruluğunu önler,

    Böbreklerin düzgün çalışabilmesini sağlar,

    Soğuk algınlığına iyi gelir,

    Kalp hastalıklarından korur,

    Anemi hastalarına kan yapar,

    Ateş düşürür,

    Aft gibi ağız yaralarını geçirir,

    Ses tellerini yumuşatır,

    Hazımsızlığa iyi gelir,

    Sindirim sistemini düzenler,

    İshali keser,

    Çarpıntıyı geçirir,

    Stresi azaltır,

    Ülsere iyi gelir,

    Vajinal akıntıyı dindirir,

    Boğaz ağrılarını geçirir,

    Regl ağrılarını hafifletir,

    Bronşite faydalıdır,

    Öksürüğe iyi gelir.
  • Sadece bir bardağı bile mucizeler yaratıyor! Geçmeyen boğaz ağrısına, kabızlığa ve enfeksiyonlara veda edin!

    AYVA ZARARLARI VAR MI?

    Ayva yaprağının çiğ tüketilmesi önerilmez çünkü kabızlık yapabilir. Ayva ve yaprağının tansiyon hastaları tarafından tüketilmesi de önerilmez çünkü tansiyonu yükseltebilir. 
  • Sadece bir bardağı bile mucizeler yaratıyor! Geçmeyen boğaz ağrısına, kabızlığa ve enfeksiyonlara veda edin!

    AYVA KAÇ KALORİ?

    Ayva glisemik indeksi düşük bir meyvedir bu sebeple kan şekerini hızlı yükseltmez. Kalorisi ise;

    250 gr orta boy ayva: 95 kcal

    350 gr büyük boy ayva: 137 kcal'dir.
  • Sadece bir bardağı bile mucizeler yaratıyor! Geçmeyen boğaz ağrısına, kabızlığa ve enfeksiyonlara veda edin!

    AYVA ÇAYI NASIL YAPILIR?

    Malzemeler

    4 bardak su,

    5 adet ayva yaprağı

    Yapılışı: Suyu kaynatın ve içerisine ayva yapraklarını ekleyin. 5 dakika daha kaynatın ve kaynadıktan sonra 5 dakika bekletin. Süzdükten sonra içerisine tatlandırıcı ilave etmeden tüketin. İsteğe göre kaynatma aşamasında tarçın ilave edebilirsiniz.
  • Sadece bir bardağı bile mucizeler yaratıyor! Geçmeyen boğaz ağrısına, kabızlığa ve enfeksiyonlara veda edin!

    AYVA BESİN DEĞERİ

    100 gr için;

    Toplam yağ 0.1 g.

    Doymuş yağ 0,009 g.

    Tekli doymamış yağ 0,033 g

    Çoklu doymamış yağ 0,046 g

    Sodyum 4 mg

    Potasyum 197 mg

    Karbonhidratlar 15 g

    Protein 0.4 g

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