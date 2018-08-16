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Sadece gözlerini kullanarak Afrika'da su kuyusu açılmasını sağladı

10 yıl önce ALS teşhisi konulan ve 5 yıldır yatağa bağımlı yaşayan Özlem Özalkan, yatağının üzerine konulan ve göz işaretleriyle yazı yazmayı sağlayan özel bilgisayar programı aracılığıyla sosyal medya üzerinden Afrika'da su kuyusu açılması için kampanya başlattı. Büyük ilgi gören kampanya sayesinde bir yardım kuruluşu aracılığıyla Afrika'da 5 su kuyusu açıldı

16.08.2018 - 07:44 | Güncelleme: AA

Düzce'de yaklaşık 10 yıl önce yakalandığı ALS hastalığı nedeniyle 5 yıldır yatağa bağımlı yaşayan ve sadece gözlerini kullanabilen 35 yaşındaki Özlem Özalkan'ın, bilgisayarındaki özel program aracılığıyla sosyal medya üzerinden başlattığı kampanya sayesinde Afrika'da 5 su kuyusu açıldı.

Ellerindeki güç kaybı nedeniyle 10 yıl önce hastaneye giden Özalkan'a, ALS teşhisi konuldu. Zamanla vücudunun diğer uzuvlarını da kullanamaz hale gelen Özalkan, 12 yaşındaki kızı ile ailesinin yanına yerleşti. Durumu ağırlaşan Özalkan, çevresindekilerle sadece gözleri ile iletişim kurabilir hale geldi. Yaklaşık 5 yıldır yaşam destek ünitelerine bağlı, sadece mamayla beslenerek hayatını sürdüren Özalkan, yatağının üzerine konulan ve göz işaretleriyle yazı yazmayı sağlayan özel bilgisayar programı aracılığıyla sosyal medya üzerinden Afrika'da su kuyusu açılması için kampanya başlattı.

Büyük ilgi gören kampanya sayesinde bir yardım kuruluşu aracılığıyla Afrika'da 5 su kuyusu açıldı.

Özalkan, ayrıca hayatını anlatan "Cansız Bedenimde Sıkışan Hayatım" adlı kitabıyla sosyal medya üzerinden binlerce okura ulaştı.

Özalkan ailesi, konuşamayan kızları ile kendi geliştirdikleri "konuşma panosu" sayesinde iletişim kurarak ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyor.

"KIZIM SOSYAL MEDYADA ÇOK ETKİN"

Anne Perihan Özalkan, yaptığı açıklamada, kızının 10 yıldır ALS hastası olduğunu söyledi.

Hastalığın, Türkiye'de eski futbolcu Sedat Balkanlı ile tanındığını aktaran Özalkan, "Özlemin önce el kasları çalışmadı. Daha sonra hastalık ayaklarına geçti. Birkaç yıl tekerlekli sandalyede hayatına devam etti. Son 5 yıldır ise solunum cihazına bağlı yaşıyor. Herhangi bir şey yiyemiyor, içemiyor. Çaresi olmayan bir hastalıkla mücadele ediyor." diye konuştu.

Kızı ile çok iyi anlaştığını anlatan Perihan Özalkan, şöyle devam etti:

"Onunla yatıyor, onunla kalkıyorum. Onunla beraber gülüyor, onunla beraber ağlıyoruz. Özlem hiç hasta değilmiş gibi yaşıyoruz. 4 çocuğum var. Onlarla nasıl anlaşıyorsam, Özlem de benim için aynı. Derdimizi, sıkıntımızı birbirimizle paylaşıyoruz. Sanki hayatta her şey normalmiş gibi devam ediyoruz. Özlem ile bazen konuşma tablosunu elime almadan bile iletişim kurabiliyoruz."

Kızının sosyal medyada çok etkin olduğunu dile getiren Özalkan, "12 yaşındaki kızına şiirler yazarak kullanmaya başladığı sosyal medyada, birçok yardım kampanyası yapıp kitap yazdı. Bütün arkadaş çevresine buradan ulaşıyor. Üniversiteden arkadaşlarıyla irtibata geçip geniş bir çevre edindi. Afrika'da 5 su kuyusu açtırdı. Bu hastalıkta en büyük etken moral. Özlem, morali yerinde olduğunda çok daha iyi fakat moralsiz olduğunda çok kötü duruma geçiyor." ifadelerini kullandı.

"ÖZLEM SU İÇER GİBİ MUTLULUK YAŞADIK"

Baba Cihan Özalkan ise kızının hayat dolu olduğunu belirterek, "Özlem gülünce biz de gülüyoruz, o ağlayınca biz de ağlıyoruz." dedi.

Kızının sosyal medyayı çok iyi kullandığını, birçok projeye imza attığını anlatan Özalkan, şunları kaydetti:

"Biz böyle bir projeden habersizdik. 'Ben su içemiyorum ve susuzluğun ne olduğunu biliyorum' diyerek bir projeyle başladı. Özlem'in boğazından ne su ne bir yiyecek geçiyor. Bu yüzden onun bu kampanyasından çok mutlu olduk. Özlem, başlattığı kampanyayla Afrika'da 5 su kuyusu açtırmayı başardı. Büyük bir çaba göstererek su kuyularını açtırdı. Ne mutlu ona. Biz de çok mutlu olduk. Özlem su içer gibi mutluluk yaşadık. Onun gösterdiği bu çaba, bizi hem gururlandırdı hem de çok mutlu etti. Bunu başarınca kendisi de mutlu oldu. Onun için çok büyük moral kaynağı bu tür kampanyalar."

Özalkan, kızının sadece sosyal medyada kampanya düzenlemediğini, kitap, şiir ve makaleler de yazdığını aktararak, "Hayatını kitap yazarak anlattı. Kitabın adı 'Cansız Bedenimdeki Sıkışan Hayatım" oldu. Burada kendisini ve yaşadıklarını anlattı. Nasıl bir hayatının olduğunu yazıya döktü. Kızına şiirler yazdı. Biz Özlem ile çok mutluyuz. O da bizimle mutlu. Hayat devam ediyor." ifadelerini kullandı.

"EN BÜYÜK İSTEĞİ HACCA GİTMEK VE CUMHURBAŞKANINI GÖRMEK"

Kızının bazı hayallerinin olduğunu dile getiren Özalkan, "Hacca gitmek istiyor ama bunun imkansız olduğunu öğrendik. Düzce Valisi Zülkif Dağlı'ya Sultanahmet, Kız Kulesi ve Eyüpsultan'ı görmek istediğini belirtti. O istek yerine gelecek. Valimiz sağ olsun, bizi 15 günde bir doğaya çıkarıyor. Bir de kızım Cumhurbaşkanımızı görmek istiyor." diye konuştu.

Özlem Özalkan, göz işaretiyle ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı görmek istediğini iletti.

Özalkan'ın doğada bir gün geçirme isteği ise geçen günlerde Düzce Valisi Zülkif Dağlı tarafından yerine getirilmişti.

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