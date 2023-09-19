Sadece ipuçlarını iyi yakalayabilen insanların çözebileceği 7 bulmaca
Bazen gerçeklere ulaşmak için sadece dikkatli olmak yetmez, ipuçlarını doğru bir şekilde bir araya getirmek de gerekir. Eğer bunu yapabilen biri olduğunuzu düşünüyorsanız, bu 7 farklı bilmece ile kendinizi test edebilirsiniz.
Soru: Hangi kadın zengin?
Cevap: Soldaki kadının kazağında Adidas logosu sahte dolayısıyla sağdaki kadın zengin.
Soru: Bu düğünde bir uzaylı var ama kim?
Cevap: Uzaylı olan gelin çünkü üç kolu var.
Soru: Çocuk, sevgilisine iki tane fotoğraf gönderdi ama sevgilisi onu aldattığını düşünüyor. Peki, neden?
Cevap: Arkadaki bardakta bir ruj izi bulunuyor.
Soru: Hangi kadın, masada oturan adamın kız arkadaşı?
Cevap: En sağdaki kadın çünkü kadının tokasıyla, adamın bilekliği aynı.
Soru: Hangi adam bir randevu için bekliyor?
Cevap: Kahve içen adam randevu için bekliyor çünkü masasında bir hediye var.
Soru: Bu çift, birbirlerini aldatmak ile suçluyor. Hangisi aldatıyor?
Cevap: Aldatan kadın çünkü evde saklanan bir erkek var.