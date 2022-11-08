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Sadece keskin gözlere sahip olanlar 5 saniye içinde buluyor! 11 de 7 görenler keskin nişancı gözüne sahip

Günlük hayatta ne kadar dikkatli olduğunuzu öğrenmek istiyorsanız dikkat testleri tam size göre. Sanıldığından çok daha önemli bir yere sahip olan dikkat keskinliği hafızayı güçlendirmede oldukça önemli bir rol oynuyor. Ayrıntılar çoğunlukla dikkatli insanların fark edebileceği kadar küçük olabiliyor. Biz de sizler için çözerken eğleneceğiniz, eğlenirken beyin jimnastiği yapacağınız renk cümbüşü testleri bir araya getirdik. Hadi hep beraber teste!

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  • Sadece keskin gözlere sahip olanlar 5 saniye içinde buluyor! 11 de 7 görenler keskin nişancı gözüne sahip

    Çivilerin arasında bir yay var. Görebildin mi?
  • Sadece keskin gözlere sahip olanlar 5 saniye içinde buluyor! 11 de 7 görenler keskin nişancı gözüne sahip

    Mandalinaların arasındaki çiçeği görebildin mi?
  • Sadece keskin gözlere sahip olanlar 5 saniye içinde buluyor! 11 de 7 görenler keskin nişancı gözüne sahip

    Naneye benzeyen bu yeşil yaprakların arasına yeşil bir çekirge yerleştirilmiş. Acaba görebilecek misin?
  • Sadece keskin gözlere sahip olanlar 5 saniye içinde buluyor! 11 de 7 görenler keskin nişancı gözüne sahip

    Bonibonların arasına bir düğme karışmış.
  • Sadece keskin gözlere sahip olanlar 5 saniye içinde buluyor! 11 de 7 görenler keskin nişancı gözüne sahip

    Kahve çekirdeklerinin arasındaki küçük kuru üzümü bulmakta zorlanmayacağını düşünüyoruz. Doğru mu düşünüyoruz?
  • Sadece keskin gözlere sahip olanlar 5 saniye içinde buluyor! 11 de 7 görenler keskin nişancı gözüne sahip

    Ahududuların arasında bir çilek. Bulabilir misin? Ağzımız sulandı değil mi? Olsa da yesek.
  • Sadece keskin gözlere sahip olanlar 5 saniye içinde buluyor! 11 de 7 görenler keskin nişancı gözüne sahip

    Çakılların arasına bir fasulye tanesi gizlenmiş. Görüyor musun?
  • Sadece keskin gözlere sahip olanlar 5 saniye içinde buluyor! 11 de 7 görenler keskin nişancı gözüne sahip

    Üzümlerin arasında bir yaban mersini var. Buldun mu?
  • Sadece keskin gözlere sahip olanlar 5 saniye içinde buluyor! 11 de 7 görenler keskin nişancı gözüne sahip

    Bu renkli taşların arasında bir nar tanesi bulabilir misin?
  • Sadece keskin gözlere sahip olanlar 5 saniye içinde buluyor! 11 de 7 görenler keskin nişancı gözüne sahip

    Araya bir lolipop karışmış olabilir. Renk cümbüşü şahane. Lolipopu gördün mü?
  • Sadece keskin gözlere sahip olanlar 5 saniye içinde buluyor! 11 de 7 görenler keskin nişancı gözüne sahip

    BONUS: Farklı harfi bulabilir misin?
  • Sadece keskin gözlere sahip olanlar 5 saniye içinde buluyor! 11 de 7 görenler keskin nişancı gözüne sahip

    Kaçta kaç yaptın? Bulamadıysan işte cevapları...
  • Sadece keskin gözlere sahip olanlar 5 saniye içinde buluyor! 11 de 7 görenler keskin nişancı gözüne sahip
  • Sadece keskin gözlere sahip olanlar 5 saniye içinde buluyor! 11 de 7 görenler keskin nişancı gözüne sahip
  • Sadece keskin gözlere sahip olanlar 5 saniye içinde buluyor! 11 de 7 görenler keskin nişancı gözüne sahip
  • Sadece keskin gözlere sahip olanlar 5 saniye içinde buluyor! 11 de 7 görenler keskin nişancı gözüne sahip
  • Sadece keskin gözlere sahip olanlar 5 saniye içinde buluyor! 11 de 7 görenler keskin nişancı gözüne sahip
  • Sadece keskin gözlere sahip olanlar 5 saniye içinde buluyor! 11 de 7 görenler keskin nişancı gözüne sahip
  • Sadece keskin gözlere sahip olanlar 5 saniye içinde buluyor! 11 de 7 görenler keskin nişancı gözüne sahip
  • Sadece keskin gözlere sahip olanlar 5 saniye içinde buluyor! 11 de 7 görenler keskin nişancı gözüne sahip
  • Sadece keskin gözlere sahip olanlar 5 saniye içinde buluyor! 11 de 7 görenler keskin nişancı gözüne sahip
  • Sadece keskin gözlere sahip olanlar 5 saniye içinde buluyor! 11 de 7 görenler keskin nişancı gözüne sahip

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