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Dünyada sadece Tuz Gölü havzasında yetişiyor

Aksaray Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Seher Karaman Erkul, Tuz Gölü havzasında 70'ten fazla endemik bitki yetiştiğini ve bunlardan bir tanesinin de 'tuz beğendi' olduğunu söyledi. Doç. Dr. Erkul, "Bu bitki sadece dünyada Eskil ilçesinin doğu bölümlerinde yer alıyor ve çiçek açmış durumda" dedi

Sadece Tuz Gölü havzasında yetişiyor
DHA

Aksaray'da endemik bitkilerle ilgili araştırma yapan akademisyen Doç. Dr. Seher Karaman Erkul, Doç. Dr. Mehtap Tekşen ile birlikte kentin farklı bölgelerinde ve Tuz Gölü havzasında çalışmalarını sürdürüyor.

DHA'nın haberine göre Aksaray Belediyesi'nin desteğiyle gerçekleşen araştırma çalışmaları sırasında Doç. Dr. Erkul ile Doç. Dr. Teşken, sadece havzada yetişen bitkilere de rastladı.

Tuz Gölü havzasında 70'ten fazla endemik bitki yetiştiğini belirten Doç. Dr. Erkul, ''Mevsim itibari ile çiçeklenen 2 bitki çok dikkatimizi çekti. Bunlardan birisi 'tuz beğendi' bitkisidir. Bu bitki sadece dünyada Eskil ilçesinin doğu bölümlerinde yer alıyor ve çiçek açmış durumda. Diğer bitki ise bizlerin 2021 yılının ilk ayında, bilim dünyasına tanıttığımız 'acı düğün' çiçeğidir. Bizler Hasan Dağı civarına gittiğimizde daha yüksek rakımlarda yetişen bitkilere rastlıyoruz. Yine bu dönemde birçok laleyi fotoğrafladık. Halk arasında 'süsen yılanı' ve 'nevruz' olarak bilinen bitkilerle de karşılaştık diye konuştu.

Doç. Dr. Erkul, Tuz Gölü havzasının yapısal özellikleri nedeniyle dünyada bir örneğinin bulunmadığını belirterek, şunları söyledi
''Bu üzerinde bulunduğumuz Tuz Gölü havzası, 3 farklı habitat, 3 farklı tuz karakterini içeriyor ve bunun bir örneği dünyada yok. Zaten bu bölgede bu denli özel bitkilerimizin bulunmasının başlıca sebebi de budur. Ayrıca 3 farklı zon var. Bir tanesi suyun çok yüksek olduğu bölgedeki bataklık, onun biraz daha çevresi ikinci zon ve son olarak tuz oranın düşük olduğu üçüncü zon. Bu 3 alanda farklı bitkiler yetiştiği için bu denli zengin ve endemik bakımından Tuz Gölü'nün önemi büyük. Şehir genelinde de çok farklı habitat türleri var. Ihlara ile Manastır vadilerimiz var. Bunun yanında nehirler ile yapayda olsa ormanlarımız var. Bu saydığımız tüm ekolojik ortamlar tür çeşitliliğini artıran etkenlerdendir.''

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