Hakkari Sportif Faaliyetler Kulübünün bünyesindeki futbol, voleybol ve basketbol takımlarının daha iyi yerlere gelmesi ve kentteki sportif başarıların artırılması için çalışmalar devam ediyor.
Bu kapsamda 3 yıl önce kurulan futbol takımının başına bu yıl, eski futbolcu Sadettin Demirtaş getirildi.
Kariyerinde bir dönem Fenerbahçe forması da giyen, Antalyaspor, Sarıyer, İstanbul Büyükşehir Belediyespor gibi takımlarda da futbol oynayan ve yaklaşık 10 yıldır antrenörlük yapan Demirtaş, göreve başlar başlamaz sporcularla iyi bir uyum sağladı ve yaptığı çalışmalarla kısa sürede vatandaşların takdirini topladı.
Hakkari 1. Amatör Lig'de ilk sırada bulunan takımı önce bölgesel sonra da üst liglere çıkarmak için çaba harcayan Demirtaş, bir taraftan da kentin artık sportif başarılarla anılması için birçok ünlü oyuncu ve futbolcuya sosyal medya ya da farklı yollarla ulaşarak kentin tanıtımına katkıda bulunuyor.
"DESTEKLERİ BEKLİYORUZ"
Sadettin Demirtaş,18 yıllık profesyonel futbol hayatı olduğunu, 10 yıldır antrenörlük yaptığını ve bir sürede Almanya'da yaşadığını anlattı.
Hakkari'de futbol kültürünü geliştirmek için yoğun çaba harcadıklarına işaret eden Demirtaş, "Kent artık terörle değil, sporla anılan güzel bir yer olsun. Biz bu konuda destekleri bekliyoruz. Bizler hikayenin çok güzel olduğunu, buradaki insanların profesyonel spora açlığını bildiğimizden, yıllarca insanların terörle mücadele etmesinden, spora ayıracak vakitlerinin olmadığını bildiğimizden biraz da olaya idealist bakarak Hakkari'ye geldik." dedi.
Demirtaş, kulüp olarak kendi ayakları üzerinde durabilecek bir yapı oluşturmak istediklerini ifade etti.
Teknik direktör Bülent Uygun'un desteği ile bu konuda mesafe katettiklerini vurgulayan Demirtaş, şunları kaydetti:
"Bülent Uygun'a buradan çok teşekkür ediyoruz. Bizlerle çok ilgilendi. Bize hem maddi hem manevi destek sundu. Takımın üst lige çıkması halinde de tesis konusunda bize destek sağlayacak. Hakkari sporuna, Hakkari'ye hizmet ediyoruz. Burada birçok insana, Hakkarili iş adamlarına büyük görev düşüyor. Biz hedef olarak geldik, günü kurtarmanın hesaplarını yapmıyoruz. Birçok ünlü arkadaşın bizi desteklediğini gördünüz. Yapacağımız tesis, kulübe, gelecek otobüs, bunlar 2-3 sene içerisinde olacak şeyler. İnşallah Allah bize nasip eder de Hakkari'ye güzel şeyler yaparız."
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