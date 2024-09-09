Atatürk'ü İzmir'e dedesi götürdü

Sadettin Teksoy, fotoğrafa şu notu düşmüştü: Atatürk ve dedem... Tarih: 10 Eylül 1922. Yer: İzmir. Başkomutan, Büyük Önder, Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Erkanı Harbiye Reisi Mareşal Fevzi Çakmak, Atamızın Yaveri Binbaşı Salih Bozok, Ali Çavuş ve de sürücü koltuğunda Makine Mühendisi Şehit dedem Mustafa Sadettin ile birlikte İzmir'e giriyor.