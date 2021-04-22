Sadi Çeri: Rakibe pozisyon vermeden yenildik

Süper Lig'in 36. haftasında Başakşehir'e 1-0 yenilen Kasımpaşa'nın teknik sorumlusu Sadi Çeri maçın ardından açıklamalar yaptı. Rakibe pozisyon vermeden geriye düştüklerini ifade eden Çeri "Bugün özellikle 1-0'dan sonra düşenin yerden kalkmadığı bir futbol izledik. Oyun oynanmadı. Rakip pozisyona girmediği halde 1-0 mağlup olduk. Bunu kendi aramızda konuşup, çözeceğiz. Şu bir gerçek biz oynamaya çalışan bir takımız. Keyif vermek isteyen bir takımız. Ülke futbolunun buna ihtiyacı var. Futbol oynamaya izin verilmeli. Hakem buna müsaade etmedi. İtiraf ettiğimizde, hocam dediğimizde kartı gören biz olduk. Sonra ülke futbolu neden ilerlemiyor diyoruz. Oynayan takıma müsaade edilmeli. Oynamayana önlem alınmalı. Bu maçta erkenden bir kart çıksaydı, bu şekilde bir reaksiyon gösterilseydi bambaşka olabilirdi. Ben bunu yenildiğimiz için söylemiyorum. İki takımda oynasın, sorun değil. Rakip takım defans yapar, bu da bir taktiktir, ona saygımız var. Öldüm, bittim dercesine yere yatıp 10 saniye sonra ayağa kalkmak hoş olmuyor" şeklinde konuştu.

"Biz oyuncu grubumuzun arkasındayız, güveniyoruz" Çeri, "Karakterli insanlar, iyi niyetli çalışıyorlar. Burada Kasımpaşa olarak aile yapımız var. Biz bu işin üstesinden gelecek bir takımız. Burada yenildik, iki gün sonra gidip Fenerbahçe'yi yeneriz, biz inanıyoruz. Başaracağız, mazeret belirtmiyoruz. Bugün mağlup olduk ancak iki gün sonra çıkıp, yenip, taraftarımıza armağan etmek istiyoruz" açıklamalarında bulundu.