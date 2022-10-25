Proje tasarımı ve senaryosu Gani Müjde’ye ait yapımın 15’inci bölümüne Sadi Payaslı’nın Cumhuriyet hakkındaki sözleri damga vuracak. Cumhuriyetin önemini Karabayır Lisesi öğrencilerine miras örneğiyle anlatan Sadi Payaslı, şu sözleriyle kalplere dokunacak: “Cumhuriyetine sahip çık! Sahip çık ki seninle ilelebet yaşasın.”

İşte Gelsin Hayat Bildiği Gibi’nin çok konuşulacak ön izleme sahnesi;

Show TV ekranında perşembe akşamlarına damgasını vuran ve sezonun en çok konuşulan dizisi haline gelen ‘Gelsin Hayat Bildiği Gibi’nin oyuncu kadrosunda Ertan Saban, Özge Özberk, Devrim Özkan, Pamir Pekin, Nilsu Berfin Aktaş, Tolga Güleç, Mustafa Açılan, Özgü Delikanlı, Ayşe Kırca, Sanem Babi, Onur Özer, Rojbin Erden, Ali Berge, Furkan Murat Uğur, Murat Göçmez, Melisa Bostancıoğlu ve Atilla Olgaç gibi deneyimli ve genç isimler bir arada yer alırken, yönetmen koltuğunda koltuğunda Altan Dönmez oturuyor.

‘Gelsin Hayat Bildiği Gibi’, yeni bölümüyle Perşembe akşamı saat 20.00’de Show TV’de.